藍白合再進一步 柯文哲張啓楷感謝陳家平議員成全退選承接市政願景共推嘉義治理藍圖

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】現任立委民眾黨徵召嘉義市長參選人張啓楷今（11）日表示，嘉義市要加速前進，關鍵在於把分歧放下、把共識做實。他在今天下午與台灣民眾黨創黨主席柯文哲除前往九華山地藏庵參拜祈福外，並拜會嘉義市議員陳家平，就嘉義市治理願景與施政重點深入交換意見。

張啓楷與柯文哲特別感謝陳家平議員日前宣布退出國民黨黨內初選、以大局為重的成全與承擔，讓嘉義市長選戰在「藍白合作、共同拚治理」上更往前一步；對於陳家平議員長期關注、彙整的市政主張與政策方向，張啓楷也表示將整理納入後續評估，形成可執行、可檢驗的政策內容與推動作法。

張啓楷指出，今日下午1時50分一行人抵達九華山地藏庵參拜，祈求國泰民安、風調雨順，也為嘉義市民平安與城市發展祈福。張啓楷強調，九華山地藏庵長年深耕地方，不僅是嘉義重要的信仰中心，更常在市府政策推動中扮演「補助執行、資源到位」的重要角色，協助把政府的計畫真正落實到第一線；在救災、急難救助與各項公益服務上，地藏庵也以行動守護市民，讓社會安全網更綿密、更即時。

張啓楷表示，他也特別感謝九華山地藏庵董事長蔡爾健、總幹事蔡孟君，以及所有投入公益的夥伴長期以來對地方的付出；這些默默做事的力量，正是嘉義最珍貴的底氣。張啓楷強調，嘉義的信仰文化凝聚社區情感，也承載市民對安定與繁榮的期待，政治人物更應把這份期待化為具體行動，讓交通更順、生活更便利、青年更敢留在嘉義打拚。

隨後二人一起於下午3時20分抵達陳家平議員服務處並於會前接受媒體聯訪，雙方會談聚焦嘉義市治理願景與市民關心議題，包含交通改革、青年住宅、民生經濟等面向。

張啓楷表示，陳家平議員在聲明中提到「參選是為了服務，退出是為了成全」，並願意把彙整的核心政策提供參考，這樣的胸襟與格局，正是嘉義需要的合作氣度；藍白合也不該停在口號，而要把在地經驗與政策內容真正接起來，形成市民看得到的治理方案。

張啓楷說，接下來團隊會把此次會晤整理成政策清單，逐項檢視效益、經費、期程與執行步驟，依市民需求排出優先順序，讓政策推動有路徑、有節奏、有里程碑；該先做的先做、能做的加速做，把討論化為進度，把共識化為成果。

張啓楷也指出，聯訪結束後雙方對談不開放拍攝，是希望讓交流更完整、更聚焦在內容本身，把事情談到能往前推。

張啓楷最後強調，嘉義市的發展需要更多願意以城市為先的人一起把路走出來；他再次感謝陳家平的成全與支持，並表示將承接在地提出的治理願景，透過後續評估與合作推進，讓「藍白合」在嘉義不只是政治名詞，而是讓市民生活真正變好的行動與成果。

圖：民眾黨徵召嘉義市長参選人張啓楷今天下午與台灣民眾黨創黨主席柯文哲除前往九華山地藏庵參拜祈福外，並拜會嘉義市議員陳家平，就嘉義市治理願景與施政重點深入交換意見。（記者吳瑞興攝）