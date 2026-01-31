藍白合出現裂痕？吳怡萱點名「國民黨的他」不在合作架構內

2026九合一大選在即，外界高度關注藍白合的發展。對此，民眾黨中正萬華區市議員參選人吳怡萱今（31）日受訪時直言，國民黨北市議員鍾小平被排除在藍白合作架構之外。

今日上午，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲、吳怡萱，以及松山信義區市議員參選人許甫、北市議員張志豪，一同到南門市場發放春聯，並接受聯訪。

藍白合變「藍白分」？柯文哲： 大戰略還是沒有改變 ​



針對藍白合作的現況，柯文哲日前表示，藍白不一定要合，藍白「分」也可以，就是分工合作，但被媒體問到有無可能從分工合作變分手時，他說，世界上什麼事都有可能，「藍營朋友們每個都很玻璃心」。對此，他今日表示，只要行有餘力，兩黨可以互相幫忙，所以目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。

柯文哲今（31）日表示，只要行有餘力，藍白兩黨可以互相幫忙，所以目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。（柯承惠攝）

​ 吳怡萱： 相信雙方黨中央會妥善協商並整合 ​



對藍白合作，吳怡萱也表示，現階段民眾黨與國民黨在議題或選舉上的合作已有既定框架，相信雙方黨中央會妥善協商並整合。

不過，吳怡萱指出，在整體藍白合作架構下，有一個人對她來說是例外。過去在京華城案過程中， 鍾小平極盡可能，用超乎道德底線方式抹黑柯文哲，柯文哲已經大氣度放下成見 ，在開庭時候願意化解，但是她們看到，開庭之後，鍾小平還是沒有想要跟柯文哲誠懇道歉，所以這對她來說，這並不是結束，而是沒有辦法在藍白合架構之內，所以才會說「鍾小平在整體藍白合架構之外。」

​至於是否希望台北市長蔣萬安站台，吳怡萱回應，蔣萬安是三寶爸，而她自己也有一個剛出生的孩子，因此非常重視親子議題，包括年輕家庭的育兒需求。她表示，如果舉辦相關活動或講座，非常希望邀請蔣萬安現場傾聽民眾意見。她相信，在民眾黨尚未提名台北市長候選人的前提下，蔣萬安應會爭取民眾黨支持者的支持，她對此持樂觀態度。

