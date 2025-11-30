藍白合北市就卡關？ 鄭麗文喊蔣萬安連任、議會過半

政治中心／綜合報導

距離2026大選只剩不到一年，外界關注藍白如何合作，國民黨主席鄭麗文今天出席北市黨慶活動，喊出2026台北市蔣萬安連任、議會過半，不過民眾黨立院黨團主任陳智菡日前才撂話，藍營若超額提名會吃不到白營選票，綠營議員解讀藍白選票重疊，要合作有困難。

出席國民黨131週年黨慶台北場活動，黨主席鄭麗文對即將到來的2026大選，信心喊話。

國民黨主席鄭麗文：「拜託我們所有的台北市民，讓我們優秀的台北市府團隊，能夠在我們蔣萬安市長的領導之下，順利高票當選，讓我們國民黨的，市議會黨團能夠過半。」

黨主席喊出議會過半，不少小雞把握機會到場，涉貪遭羈押的應曉薇，也帶著大女兒應佳妤現身。

記者vs.台北市議員（國）應曉薇：「議員今天是帶女兒來拜票嗎？，沒有我來參加黨的活動。」

否認與選舉有關，但身為首都，北市議員選戰是重中之重，這屆國民黨在61席中，拿下31席單獨過半，藍營再發豪語2026要比照辦理，但民眾黨醜話說在前頭。





白營呼籲藍營別超額提名，否則會吃不到民眾黨的票。（圖／中午來開匯YT）





民眾黨立院黨團主任陳智菡（11.24）：「我們在台北市就只提六個人，所以我們完全沒有，排擠到國民黨的空間，反而是國民黨要自己想清楚，如果你們要超額提名的話，國民黨吃不到民眾黨的選票。」

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「這次也會以單獨過半，這樣的一個目標來作為提名策略，不會過度膨脹也不會自我限縮。」

台北市議員（民）許淑華：「目前看起來藍白的票，是互相重疊互相拉扯，九合一的選舉是不是真的有辦法，做一個非常完美的配合跟配套，認為說其實這個困難度是非常高的。」





綠營議員掛看板，稱投蔣萬安就是投鄭麗文，強攻鄭麗文兩岸論述。（圖／民視新聞）





藍白矛盾待解，而且對蔣萬安來說，鄭麗文是加分還是減分，還很難說，綠營議員日前在街頭掛起看板，直言支持蔣萬安就是支持鄭麗文，猛攻鄭主席的兩岸論述。

國民黨主席鄭麗文：「他們為了要選議員，來蹭蔣萬安市長來蹭鄭麗文，怎麼不去跟賴清德合照呢？。」

台北市議員（民）洪健益：「鄭麗文主席用這樣自我催眠的方式，來解釋這樣的說法，我們給予尊重，何鷹鷺所說的一個中國，到底是中華民國還是中華人民共和國，這個事情不容許模糊的空間，鄭麗文鄭主席要不要直球對決。」

2026大選只剩不到一年，藍白能否攜手合作，牽動政治版圖。

