藍白合受矚目 黃國昌：先公布地方選舉「九支箭」政見

民眾黨主席黃國昌表示，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。(記者叢昌瑾攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026選舉將近，在藍、白合作縣市部分，國民黨已確定禮讓新竹市長高虹安，至於新北市、宜蘭縣、嘉義市部分，黨中央規劃在農曆春節之前確定提名人選。對此，民眾黨主席黃國昌表示，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。

黃國昌出席後援會時受訪指出，民眾黨與中國國民黨的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是整合出最強團隊，為各縣市民眾提出最好的選擇，這樣的態度至今未曾改變。過去一段時間，兩黨同仁已就重要工作與具體時程密集溝通，並依循「先理念、先政策、先願景」的原則，優先完成共同政見，作為簽署政黨合作協議與後續人選整合的基礎。

黃國昌說明，共同政見原訂於1月底對外發表，但國民黨方面表示仍需時間與各候選人溝通，因為一旦公布，即是對選民的正式承諾。民眾黨對政見一向嚴肅看待，強調不會像民進黨是「芭樂黨」一再跳票。他痛批，總統賴清德競選總統時承諾興建13萬戶社會住宅，當選後卻一戶未核定，內政部在國會迴避說明，最後甚至直接宣稱「沒有要蓋」，令人憤怒。

黃國昌強調，民眾黨無法接受這種背棄承諾的政治文化，無論是社會住宅，或《人工生殖法》代理孕母議題，賴清德曾答應卻迴避責任，反觀柯文哲一旦承諾就會全力推動，這才是真正值得信賴的政治。他重申，正因民眾黨堅守承諾，才會對共同政見格外慎重。

黃國昌表示，民眾黨是「Keep our promise(遵守我們的承諾)」的政黨，所以對共同政見才這麼慎重。黃透露，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。目前也持續配合國民黨時程，待其完成內部整合後，雙方將召開共同政見發表會，完成政黨合作協議，並依序推進外界關注的人選整合，按部就班向前。

