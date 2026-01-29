藍白合可能藍白分？ 柯文哲不否認：藍營每個人都玻璃心

國民黨、民眾黨過去兩年從立法院開始「藍白合」，到去年藍委遭到大規模罷免，民眾黨傾力相助來到巔峰。不過民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日被問到，「藍白分」時沒有否認，「世界上什麼事都有」他更形容，「藍營朋友每個都很玻璃心、綠營則是見獵心喜」。

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

柯文哲今天上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。針對民眾黨「兩個太陽」如何與國民黨合作的提問，柯文哲反問為何會認為兩個太陽是問題，表示兩個太陽可以合作。他以自身為例說明，自己每次看法律條文就想打瞌睡，連自己的卷宗都懶得看，因為他是外科醫生出身，但民眾黨主席黃國昌對此很有興趣。

廣告 廣告

柯文哲進一步闡述分工合作的概念，表示立法院給黃國昌處理，他以後專門到南部辦訓練班，至少要到南部去發展。他指出，除了藍白合之外，另一種更重要的概念可以變成「藍白分」，意指分工合作、各幹各的，每個人都做最擅長、最喜歡的事。柯文哲強調，這個概念可以應用在他跟黃國昌的合作關係上。

柯文哲、立法院長韓國瑜。（資料圖／中天新聞）

當媒體追問藍白分是否可能從分工合作變成分手時，柯文哲笑著回應，世界上什麼事都有。他接著表示，現階段的感覺是藍營的朋友們每個都很玻璃心，綠營的每個則是見獵心喜。柯文哲反問，為什麼會有藍白合？他認為這是總統賴清德造成的，了不起再加上民進黨團總召柯建銘，不然怎麼會有藍白合。

柯文哲強調，台灣的一切、目前的困境，賴清德要負最大責任。他質疑怎麼會有藍白合，還不是賴清德造成的，因為民進黨把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作。民眾黨昨日宣布柯文哲接任新黨職「國家治理學院院長」，他29日出席活動時對藍白合作關係做出上述說明。

延伸閱讀

陳菊中風復健需「三師齊下」 最新血管雷射治療成新曙光

陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境

本以為賴清德最新民調會「黃金交叉」 林濁水大驚：事態如此嚴重