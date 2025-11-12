「藍白合問題更大了！」沈富雄點出軍公教、兩岸議題分歧：有「他」在頭痛了
中廣前董事長趙少康本周一（10日）中午與民眾黨主席黃國昌會面，雙方達成共識，2028年一定要將民進黨下架，為此，藍白兩黨必須加強合作，很多枝節都可以放下。對於兩人見面，前立委沈富雄指出，黃國昌現在找趙少康一定是有求於「老趙」，因為現在整個民眾黨是在黃國昌的雙肩上面，沒有黃國昌的民眾黨是演不了戲的，民眾黨要演得像樣、盡量演的久，而目前黃國昌的處境是很艱難的。
沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，這次國民黨主席一個很大的變數，就是台中市長盧秀燕沒選，「盧秀燕如果當初要選，現在不是這樣」。
沈富雄直指，盧秀燕就是犯了一個媽媽症候群，盧秀燕說「我要回家當媽媽」，這次豬瘟的事情出來，盧秀燕又說「很抱歉！我沒有把媽媽當好」，沈富雄則認為，「不要再講了啦！你再講我要把媽媽當好，跟2028就掰掰了！」
鄭麗文追思吳石後 沈富雄：藍白合的問題更大了
主持人黃暐瀚提問，黃國昌應該要跟國民黨主席鄭麗文談，為什麼會先去趙少康？沈富雄回應，現在的民眾黨就是藍的這邊朋友越多越好。這是鄭麗文還沒去追思共諜吳石以前就安排好的，現在追思後，藍白合的問題更大了，鄭麗文的兩岸立場，民眾黨不見得會接受，民眾黨講兩岸一家親，鄭麗文的是比兩岸一家親更親。
政策分歧成藍白合挑戰
沈富雄表示，藍白合本來就是很勉強的，因為民眾黨沒有地方跑了，又要替前黨主席柯文哲報仇，所以才有所謂藍白合，但是藍跟白格格不入的地方很多。
沈富雄舉例，就拿停砍軍公教年金改革來說，民眾黨是反對的，但民眾黨若從頭到尾反對，藍白合就破局了。沈富雄直言，光是政策上，本來不合，但是勉強要合的事情很多，尤其是有國民黨立委傅崐萁在，頭痛了。
沈富雄談北市選情：民進黨基礎盤雖有，但一定輸
話鋒一轉，談到北市選舉，沈富雄說，民進黨在台北市劣勢的劣勢，雖然基本盤是有，但一定輸，所以民進黨要找一個人選的不能太難看，而且可以帶動小雞。他也提到，「我們去擔心幹嘛，這個由（民進黨）選對會去操心就好，我們不要吃飽太閒，假以時日就水落石出了。」
