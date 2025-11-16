藍白合啟動 兩黨主席本周會面
國民黨及民眾黨何時要談「藍白合」備受關注，民眾黨主席黃國昌16日表示，雙方黨務主管15日已會面，預計本周舉行會談。國民黨副主席李乾龍證實，黨主席鄭麗文本周將與黃國昌會面，但確切時間要等今（17）日的主管會議討論後，再與民眾黨溝通，才會定案，雙方會談全程公開、透明。
藍營人士透露，此次會談中，國民黨與民眾黨陣營將會各派5人出席，會面主軸將聚焦在藍白合之上。雙方除了藉由這場會面增加彼此默契，互相展現善意，也會討論2026縣市長與議員選舉的方針與合作模式。
據了解，此次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先打算前往民眾黨中央黨部，不過，民眾黨方面要求全程公開，也就需要足夠大的場地容納媒體採訪，因此，場地由民眾黨方面安排，不排除在新北市舉行。由於雙方幕僚已進行接觸，時間、地點也有大致方向，考量場地或突發狀況，待正式拍板後再對外公布。
黃國昌昨出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時表示，鄭麗文當選後，民眾黨與國民黨黨中央都有密切保持聯繫，雙方黨務主管前天已會面，並溝通場地、時間等具體細節。
黃國昌指出，雙方會談將全程公開，讓民眾知道兩黨未來在聯合治理的實踐，以及兩黨針對「讓台灣更好」的合作想法及未來前進方向。
至於會談是否提及明年縣市首長、議員提名等選舉議題？黃國昌回應，藍白兩黨彼此間的合作初衷都一樣，就是讓台灣變得更好、讓台灣人過更好的生活。他認為，雙方應先從地方治理提出共同願景、想法，以及要推動改革的政策來著手，這才是最重要的。
至於藍白合方式，黃國昌說，兩黨有各自提名、徵召作業，現在還沒有必要討論細節，民眾黨在選舉合作採開放態度，並保持最大誠意和善意，他相信若雙方都保持相同態度，在藍白合的時程也能順利推進。
