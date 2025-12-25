藍白合喬不攏？ 嘉義市長人選難產 鄭光宏籲全民調

被點名參選市長呼聲高的市議員鄭光宏主張全民調產生黨內人選。（取自鄭光宏臉書）

張啓楷24日已獲得民眾黨徵召提名參選明年嘉義市長。（張啓楷辦公室提供）

明年嘉義市長選戰接近，民進黨已提名立委王美惠，民眾黨也徵召立委張啓楷，國民黨中央傳出傾向採「內參式民調」產生人選，再進行「藍白合」共推人選，但有意參選的藍軍選將鄭光宏主張「全民調」更利於未來的整合。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯指出，黨中央確定嘉義市會採取「藍白合」模式，兩黨也成立協商、對接窗口，目前黨中央傾向以「內參式民調」產生黨內人選，再與民眾黨協調，民調將由黨中央主導，期程未定。

被點名參選市長呼聲高的市議員鄭光宏說，他主張用「全民調」透過公平公開透明的機制，產生黨內人選，更利於整合，但不論是全民調或內參式民調，若黨內有意參選者達成共識，他都尊重。

廣告 廣告

鄭光宏還認為，若黨內未先產生人選，就率然採取藍白參選人一起做民調，藍營的組織優勢反而未能發揮，未必能利於藍白合。

也有意參選的陳家平議員仍堅持「藍白參選人一起做民調」，他說，先前組發會主委李哲華到嘉義參加黨慶活動時，他已表達此意見，因為不樂見「若黨內初選自己人殺到流血流滴（台語）」，藍白一起做民調一次到位，快速整合，利於選戰。

張啓楷24日已獲得民眾黨徵召提名參選嘉義市長，民進黨王美惠更早於10月間已獲提名參選，目前就剩藍軍尚未產生人選，也讓地方基層對「藍白合」的進展抱持觀望態度。

【看原文連結】