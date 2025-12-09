藍白合嘉義市破局？ 民眾黨確定徵召張啓楷參選

嘉義縣 / 綜合報導

2026選戰民眾黨動作頻頻，8日再拋震撼彈，黨主席黃國昌宣布將徵召立委張啓楷參選藍營執政的嘉義市，白營主動出擊！這是代表藍白合或是藍白在嘉義市要走向分裂呢。目前，藍營人選未定，市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良都有意角逐，最近許多嘉義市人都陸續接到對比式民調電話，但不知委託單位為何，只是民調啟動意味選戰升溫也在選人選！市長黃敏惠曾說，不管什麼顏色只要夠出色，就是人民想要的人選，究竟這片藍天會有翻盤一天嗎。而民眾黨前主席柯文哲，日前拋出「我是自動請纓，我要去住在南部。」外界推測，可能是民眾黨要布局南部選戰！資深媒體人周玉蔻就推測，柯文哲可能會去台南或高雄選市長，台南目前可能性高，機率接近百分百！但南部從嘉義縣、台南、高屏一直以來都是綠營的天下！柯文哲有撼動版圖的機會嗎？一起了解！

廣告 廣告

民眾黨8日拋出震撼彈，對外公布2026選戰嘉義市將派出立委「張啓楷」，張啟楷駁斥藍白合作破局傳言，巧妙地將它轉為整合的重要關鍵，但外界解讀，國民黨再不進行整合，長年執政的堡壘可能有失守一天，布局2026縣市長選戰，嘉義市的部分民進黨確定由女戰神王美惠上陣，藍營尚未定案。

目前傳出，市議員陳家平、鄭光宏以及醫師翁壽良，3人都有意角逐，而無黨籍副市長林瑞彥也被點名，可能加入戰局，嘉義市會走向藍白合或是由民進黨突破重圍，還是未知數，但民眾黨布局南部已經是現在進行式。柯文哲日前直播拋出這席話，引發外界揣測。

名嘴周玉蔻就點名，若一審判決宣布定讞前，還能選2026「判斷他去台南或高雄參選市長，台南目前可能性更高的機率接近百分之百。」不只周玉蔻有這樣的預判，其實民眾黨內，一直有勸進柯文哲選台南的聲音。但柯文哲親自南下開疆闢土，甚至挑戰台南有機會嗎。

根據美麗島電子報的最新民調，對民眾黨好感度調查30.7%對民眾黨有好感，較上月減少1.9個百分點，49.5%反感較上月增加3.0個百分點。交叉分析，只有在基隆、宜蘭、花東離島，對民眾黨好感度多於反感。也讓民眾黨內部認為，南北應該各有一顆太陽照暖全台選情。

柯文哲是輔選long stay親征南台灣跟黃國昌一南一北、補強戰力，還是真想選，目前都在等柯文哲進一步表態，但民眾黨的佈局已正式把戰火，往南部擴散。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌拚新北「以戰促談」 媒體人：複製藍白合共推新竹市

白擬徵召張啓楷選嘉市 黃敏惠：不分顏色只要夠出色

藍白領袖將聚首！ 黃國昌：全程公開 藍營：細節適時公布

