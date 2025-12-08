藍白合嘉義市長也破局？張啓楷曝12月底前將被徵召、要國民黨盡快協調

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台灣民眾黨立法院黨團今（8）日上午針對行政院長卓榮泰再提《財劃法》覆議遭否決後的發言表達不滿；對於外界聚焦藍白在地方布局的合作進度，包括嘉義市長人選是否與國民黨協調一事，張啓楷表示，民眾黨嘉義市長的徵召將在12月底前完成，他會「義無反顧會往前衝」，同時強調徵召後的藍白整合不應被解讀為破局，請國民黨在徵召完成後盡快坐下協調。

張啓楷表示，民眾黨嘉義市長的徵召將在12月底前完成，他會「義無反顧會往前衝。（圖／鄧宇婷）

民眾黨主席黃國昌表示，黨內節奏清楚、程序要先走完，並強調不接受外界過度臆測。黃國昌指出，無論是宜蘭或嘉義，各地的提名原則一致，「台灣民眾黨有自己的節奏往前走」，在任何跨黨協調前，黨內的程序必须完备。他舉例，先前徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，代表她是台灣民眾黨認證推出最強的候選人參選宜蘭縣縣長；對外也始終秉持最大誠意與善意。

黃國昌強調，上回與國民黨主席鄭麗文同台時已把立場說得非常清楚，「每一句話都算數」，但部分民進黨立委與綠營媒體仍持續「見縫插針」，刻意渲染「藍白破局」或「徵召陳琬惠是在打臉國民黨」，這些說法都是無中生有。

談到嘉義市長提名，黃國昌表示，對於民眾黨而言，張啓楷就是最好的代表，黨會正式完成徵召程序，若國民黨未提出人選，自然會「水到渠成」由張啓楷代表在野力量角逐嘉義市長；若國民黨有意推出人選，雙方再進入下一階段討論，以找出最好的在野陣容。他呼籲外界不要過度解讀，更不要急著製造對立，「我們保持最大的善意與誠意，也會按照節奏往前走。」

張啓楷對參選嘉義市長及徵召問題提出3項原則。第一個是，時間上嘉義市的徵召將在12月底前完成，回應鄉親高度關注。第二，他說，自己「義無反顧會往前衝」。第三個是徵召後的藍白整合不應被解讀為破局，而是向前推進的重要一步。

張啓楷指出，若國民黨最終未推出人選，將由他代表在野力量競逐嘉義市長；若國民黨有意提名，雙方則會依「兄弟登山、各自努力」原則，在徵召完成後盡快坐下協調，透過民調或其他方式找出雙方都能接受、且最有勝選機會的候選人。張啓楷強調，嘉義地方期待強烈，國民黨方面也頻頻詢問提名時程，民眾黨將按照節奏辦理，並在徵召後立即啟動兩黨協調，以推出「一組最強、最能勝選」的在野隊伍。

