年底就要進行2026縣市長投票，國民黨主席鄭麗文喊出要"全壘打"，卻有多個要交棒的縣市可能掉棒，包含黨內整合卡關的台中市、彰化縣、新竹縣、花蓮縣；以及有藍白合壓力的宜蘭與嘉義市。選將吳宗憲強調跟對手都維持良好溝通、協調不成才會真的做初選。

台北市副市長李四川：「（黃國昌說新北藍白3月整合不急），新年快樂新年快樂。」

台北市副市長李四川走出會議室，面對"新北藍白合"，只跟大家拜早年，2026選戰開跑，國民黨主席鄭麗文早早喊出縣市長"全壘打"，現任15席都要連任，卻有5個執政縣市可能掉棒。

整合困難的，新竹縣有副縣長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓；彰化縣謝家姊弟議長謝典林、與立委謝衣鳳相爭；在花蓮縣有吉安鄉鄉長游淑貞、議長張峻、日前宣布參選的資深媒體人何啟聖；宜蘭縣有立委吳宗憲、議長張勝德協調協調未果，過了黨內還得跟民眾黨整合，最後才能對決民進黨，讓基層很不樂觀。

藍白合壓力.黨內整合卡關 盤點國民黨2026恐掉5縣市

吳宗憲強調先協調、再初選，過程也不會對同志惡言相向。





立委（國）吳宗憲：「我從來沒有跟黨中央談論任何，節奏以及規定，因為我不認為我應該球員兼裁判，真正協調不成才走向初選的方式，我跟另一位國民黨的候選人之間，我們從來沒有惡言相向，從來沒有互揭瘡疤，這也是我一直以來的堅持。」

比起台中、彰化等縣市，宜蘭多了"藍白合"這個變數，相同處境的還有嘉義市，傳出民進黨立委王美惠與國民黨的市長黃敏惠關係良好、有默契不互打，甚至黃敏惠打算等王美惠選上後補選立委，白營幫忙駁斥

立委（眾）張啓楷：「當經過了32比0的大罷免，國民黨那麼多人被罷免，這32個立委會同意黃敏惠旁邊的人，去幫王美惠嗎，黃市長跟啟楷是兩代交情，她爸爸跟我爸爸，本來就是不錯的朋友，我們是同時都是東石，嘉義縣東石出生長大的小孩。」

藍白合壓力.黨內整合卡關 盤點國民黨2026恐掉5縣市

張啟楷說他跟黃敏惠是兩代交情，也認為對方不會跟綠營合作。





民進黨團幹事長鍾佳濱：「民主進步黨我們做為一個負責任的政黨，在各項選舉的參與，我們都有相關的程序去進行，如果有其他更適當的人選，也不排除用徵召的方式。」

2026選戰開跑，藍營想擴大戰果之前，可得先墊量手上執政15縣市能守住多少個。

原文出處：藍白合壓力.黨內整合卡關 盤點國民黨2026恐掉5縣市

