藍白合尚未盤點競合縣市 國民黨12月中旬先提名高屏等單純選區

國民黨組發會主委李哲華會後說明時，強調藍白之間已有工作協商小組，但尚未針對競合縣市深入盤點，預計12月中旬可以完成首波提名。（圖／李奇叡攝）

明年就是九合一地方大選，國民黨中常會今（26日）通過2026縣市長提名辦法。國民黨組發會主委李哲華會後說明時，強調藍白之間已有工作協商小組，但尚未針對競合縣市深入盤點，預計12月中旬可以完成首波提名；據悉，首波提名的為相對單純的選區，包含台北、桃園、高雄、屏東等。

關於明年縣市長大選提名，國民黨後續將成立中央提名審核委員會，由副主席兼秘書長李乾龍擔任召集人，成員為季麟連、張榮恭、蕭旭岑、曾永權、林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚。

李哲華今說，他已經和民眾黨的窗口、秘書長周榆修溝通，今天國民黨通過提名辦法，主要是針對選情單純的地區，能夠先行處理提名作業；至於藍白合作的縣市，兩黨已經成立工作協商小組，未來會跟民眾黨溝通，雙方盤點需要合作、競合的縣市，協商後確認機制。

至於競合縣市為何，李哲華則表示尚未敲定，因為民眾黨主席黃國昌希望先就政策合作上進行智庫對接，有關明年縣市長選舉合作，雙方尚未深入溝通、盤點。

李哲華透露，兩黨工作協商小組中，國民黨部分主要由他和文傳會主委吳宗憲擔任窗口，未來會就雙方合作的縣市，再納入不同成員，大家一同協商討論。

媒體追問，單純的縣市為何？李哲華說，各縣市樣態都不同，今天提名辦法過了後，提名協調小組會請縣市黨部主委到黨中央討論，給予提名策略、機制的建議。

李哲華透露，按照既定時程，今天提名辦法過了後，就可以開始針對單純的縣市進行相關徵詢工作，如果快的話就能提報中央提名審核委員會，討論後認為沒有問題，或許在12月中旬就可以完成第一波提名。

據了解，選情相對單純的縣市包含台北、桃園、高雄、屏東等。李哲華則說，若單一縣市有2個以上有實力的參選人表態參選，協調小組會先徵詢協調，協調不成就回到公職人員辦法進行初選。



