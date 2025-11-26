藍白合底牌曝光 黃國昌新北選戰不缺席

▲民眾黨主席黃國昌表態投入新北市長選戰。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合引發關注，尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料也將投入新北市長選戰。媒體報導，黃國昌與民眾黨內已確立2026戰略目標，那就是由黃國昌作為藍白合作的代表，由兩黨共推他來參選新北市長。

根據鋒燦新聞網報導，黃國昌早已擬定民眾黨的藍白合選戰策略，也就是專注從自己選定的「責任區」新北市下手，以雙北互相配合帶動增加議員席次，在新北也取得組成黨團資格，包括黃國昌陸續在各區成立服務處暨競選辦公室，未來各區也將提名1名議員參選人的佈局，包括板橋、中和、汐止等區安排服務處主任「四大金釵」，都被視為「黃系」可能的議員提名人選。

報導指出，為了衝刺議員席次，選戰時必然需要「母雞帶小雞」，也因此黃國昌必然要扮演母雞角色，黨內人士指出，黃國昌與民眾黨的藍白合計畫最後底牌就是「藍白共推黃國昌代表參選新北市長」，不論如何，黃國昌本人都不會在新北市長的選舉中缺席。

