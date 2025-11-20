藍白合影響藍在北市松信區市議員提名席次？戴錫欽：據實力讓席次極大化

國民黨主席鄭麗文昨出席台北市議會黨團大會，左為戴錫欽、右為李乾龍。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

「鄭黃會」後藍白合基礎確立，也讓國民黨2026台北市松信區市議員新人提名席次要補足2席，還是要延續前市黨部主委黃呂錦茹構想增第3席受關注。現任市黨部主委戴錫欽重申，提名會審慎評估自身實力，讓席次極大化。

戴錫欽表示，昨天兩位黨主席碰面後，明年在台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員的提名，在尊重藍白合大框架前提，會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半。

至於是否擔心他黨提出台北市長人選，戴錫欽回應，對其他政黨要推誰選台北市長，當然充分尊重，也不方便表示意見，市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任。

對於綠營揶揄藍白合各懷鬼胎，戴錫欽表示，「藍白合結果就是台灣新的最大主流民意的結合」，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等各種揣測，包含兩個黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

而此次鄭黃會過程，民眾黨前主席柯文哲也有在背後提出建議，是否擔心藍白合可能重演2024總統大選「臨陣背棄」意外。戴錫欽說，2024經驗大家記憶猶新，國民黨主席鄭麗文當然懷著百分百誠意，希望藍白進一步合作，

戴錫欽表示，希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作，至於民眾黨內部的事情則充分尊重。

