即時中心／顏一軒、李美妍報導

身兼國民黨台北市黨部主委的北市議長戴錫欽今（6）日指出，欲競選連任的台北市長蔣萬安在明（2026）年的地方選戰中，能幫民眾黨的市議員參選人站台。對此，國民黨台北市議員鍾小平回應，這是基本款，國眾兩黨應該互相幫忙，除了蔣市長替白營議員參選人站台外，他也要爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。





鍾小平透過自錄影片表示，戴主委有提出藍白合的概念，就是蔣萬安競選市長連任，幫民眾黨市議員參選人站台，「我們是支持的，這就是藍白合的基本款，算是『UNIQLO』，最後到了2028年的總統大選可能就叫做『ARMANI』，大家大合，就水乳交融了」。

鍾小平說，當然既然藍白合的話，國眾兩黨就應互相幫忙，蔣萬安去幫白營議員參選人站台，「我們爭取黃國昌主席幫我們、我來站台，這就是藍白合的具體表現」。





原文出處：快新聞／藍白合從UNIQLO變ARMANI？ 鍾小平：爭取黃國昌幫我們站台

