藍白合恐遇亂流 民眾黨麥玉珍鬆口「有機會就爭取」台中市長

麥玉珍請辭民眾黨南投主委，傳出有意進攻台中。（資料畫面）

民眾黨立委麥玉珍今（29日）在台中出席活動時，面對媒體詢問是否將參選2026年台中市長，她鬆口表態：「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排。」希望能在不同領域為大眾提供服務。

麥玉珍今（29日）出席台中購物節抽獎活動，致詞時讚賞活動成功，並表示希望將台中行銷到全世界，並稱卸任後將繼續為台中努力。日前她也被問過是否參選台中市議員，當時她語帶保留表示「要看黨的意思」，也開玩笑反問：「不能選台中市長嗎？」如今正式表態，顯示她確實有意願挑戰更高層級的公職，也為2026藍白合添變數。

麥玉珍特殊的新住民背景一直是她的優勢，是台灣史上第3位新住民立委，更是首位越南華裔立委，她曾表示台灣約有60萬新住民，這些群體的權益需要被維護。事實上，早在今年10月，麥玉珍就傳出有意參選台中市議員，當時她證實已向黨中央請辭地方黨部主委職務，符合民眾黨規定地方主委參選公職需辭職的規定。

不過，麥玉珍屢次出現失言狀況。前一天（28日）在民眾黨團記者會上，麥玉珍針對軍購案發言時，質疑政府購買的是不是「廢鐵」、軍機有沒有真的試飛，其言論的專業度不時引發爭議與關注。





