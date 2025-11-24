藍白合恐重演2024悲劇？學者曝2大問題待解：先從這4縣市著手

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行會談，在席間也提及2026選戰合作議題，也讓外界好奇藍白在縣市長、地方選舉上會採取怎樣的合作模式。對此，中國文化大學新聞系教授莊伯仲分析，藍白若要合作，彼此有得就要有捨，國民黨不可能要整碗端走，在這4縣市會相對容易達成合作，不過藍白也會遇到2點問題。

莊伯仲接受《中評社》訪問表示，藍白在2024大選時整合失敗，原因在於雙方的互信程度不足，不過經歷過上次的失敗經驗和這2年在立法院的合作基礎上，藍白雙方有了一定程度了互信，此次的藍白合非常樂觀。

不過，莊伯仲指出，藍白若要合作，彼此有得就要有捨，國民黨不可能整碗端走，民眾黨也不可能一無所有，像基隆市就是一個藍白合示範區，市長是國民黨的謝國樑、副市長是民眾黨的邱佩琳，未來新竹市長會是較好談的地方，另外嘉義縣、台南市、高雄市都是藍白雙方比較好談的區域。

莊伯仲直言，在宜蘭縣長部分，藍委吳宗憲已表態參選，民眾黨的陳琬惠也想選，這是未來藍白合會遇到的第一個問題；第二個問題是即便藍白合，中南部的地方派系各立山頭很嚴重，會不會買單藍白合將是關鍵。

