即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。

鄭麗文表示，目前積極進行嘉義市選舉，不僅黨內協調，也很尊重且密集與市長黃敏惠進行溝通，一切還是按照既定步驟走，未來藍白一定也會有程序上的協調。畢竟張啓楷已經公開表達他要參選，相信最後在嘉義市，還是會很順利提出藍白共同能接受的人選。

至於新北市長人選，民眾黨主席黃國昌日前直播提到，若他不是「最佳男主角」，那自己不會當副手，而會全力輔選。鄭麗文則回應，藍白合大家都釋出最大的誠意與善意，過程中不管政策或提名選舉，乃至於國家大政方針，她跟黃國昌溝通時，以及國民黨智庫對接民眾黨時，溝通都非常順暢。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）

針對新竹市長部分，鄭麗文指出，希望能為選民提出最佳人選，不管是哪個政黨，就算不是國民黨提名的同志，我們也跟黃國昌一樣，既然是大家共推的人選，那就會全力輔選、團結一致，最終贏得大選。

原文出處：快新聞／藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了

