藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。

黃國昌表示，這是國民黨內民主程序，鄭麗文要直接徵召李四川，還是要先進行劉和然或其他人的協調、民調，「都是中國國民黨的民主程序，我們都尊重，沒有其他評論」。

媒體追問，「明年對手應該就是李四川，現在整合程序到哪裡？時間、方式確定了嗎？」，黃國昌回應，目前國民黨新北市狀況，他跟各位媒體一樣，都是從媒體上面得知，有關2黨合作的部分，尚未進入特定縣市或首長。

此外，黃國昌說，目前在做的工作，首先是台灣未來帳戶，不是只有開記者會，過去這段時間2黨智庫對接，針對條文已經形成共識，該法律草案下週一（1/5）就會送進立法院，呼籲行政院如果有備案就趕快提，「就像賴清德總統所講的，做一點正事，不要只是會在兵工廠前面擺拍」。

至於2黨共同政見部分，黃國昌提到，民眾黨2026年選舉全國共同政見，昨天智庫已經舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完，向台灣社會大眾報告，希望1月底能完成雙方對2026年大選的政見文本。

針對縣市長具體時程與規則，黃國昌指出，會等政見處理完以後，這是下階段的問題，如同先前記者會報告的，「先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉、談合作、談人選」。

黃國昌也說，尊重大家政治判斷、不同想法，但拜託大家諒解，他不適合越駔代庖說國民黨人選是誰，那就跨越了分際，應該由國民黨內民主程序決定。他強調，等國民黨內程序啟動，推出的人選不管是李四川還是劉和然，又或是其他人，「黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好的方式推出最強候選人，給市民朋友最強的地方治理」。

