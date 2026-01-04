藍白合戰嘉市 張啓楷：有機會贏

民眾黨前主席柯文哲4日由立委張啓楷陪同到嘉邑城隍廟參拜，突遭基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤（左）、嘉義青年曾奕豪（右）持大字報抗議。（呂妍庭攝）

民眾黨立委張啓楷將投入嘉義市長選舉，並由前主席柯文哲擔任競選總幹事。這兩天柯文哲攜手張啓楷跑行程，4日掃菜市場、逛文化路夜市，吸引許多小草、柯粉追隨，並預告柯文哲假日有空就會南下嘉義輔選。昔日「柯P旋風」能否在嘉義市重現，甚至影響嘉義市長選情？藍、綠都抱持審慎觀望態度。

嘉義市長選舉，民進黨已徵召立委王美惠，面對綠營強勁對手，國民黨、民眾黨定調「藍白合」的大前提。張啓楷昨天表示，藍白已釋出善意與誠意，並組成協調小組，會按照既定步驟進行，目前有意參選者先各自努力，兩黨再透過協調或民調來產生最強的候選人，藍白合一定有機會勝出。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議前受訪時也表示，國民黨在嘉義市長選舉上持續進行黨內協調，並與現任市長黃敏惠保持密集溝通，將依既定步驟推進，未來也會進行藍白程序上的協調，目標是在嘉義市提出一位藍白雙方都能接受人選。

鄭麗文還強調，無論是其他縣市，或現任新竹市長高虹安，國民黨都希望為選民推出最佳人選，只要是藍白共同支持的人選，不論來自哪一政黨，國民黨都會全力輔選，團結一致爭取勝選。

張啓楷可望借助柯文哲的聲量和魅力，持續拉抬個人聲勢，兩天來行程直播吸引上千網友觀看，公開行程也有大批支持者到場，讓張啓楷自豪「嘉義人喜歡柯文哲」，並進而強調，柯文哲絕對不是掛名，而是實際操盤的總幹事。

柯文哲昨天一行人到嘉邑城隍廟參拜時，基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤、青年曾奕豪持大字報抗議，高喊張啓楷沒臉選市長，儘管柯文哲一行人並未理會，但兩人的舉動仍惹火現場支持群眾，紛紛出言反嗆，甚至動手扯破大字報，雙方不斷互嗆，場面火爆。