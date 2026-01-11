藍白合拚松信全拿6席 李明璇看許甫「是隊友非對手」

國民黨前發言人李明璇李明璇11日前往福德市場掃街，沿街有許多採買民眾親切問好互動。（孫敬攝）

面對松山信義區市議員的激烈選戰，欲參選松信的國民黨前發言人李明璇表示，自己最大的優勢就是勤奮，當被問起民眾黨前副祕書長許甫是否會是競爭對手，喊話2人不是對手而是隊友，在藍白合趨勢下希望能一同搶下6席，並鼓勵同黨前發言人楊智伃，因3月便要黨內初選，如果想好投入參選希望盡快公佈選區，如果也想選松信，則大家共同來努力。

李明璇11日前往福德市場掃街，被問起在選戰的優勢，笑稱自己最大的優勢便是勤奮，一大早5點就出門拚至最後一刻，在受訪時聲音已明顯沙啞。在松信選區藍營有2席空間，記者追問在許甫投入參選後，藍白合下怎麼看這位潛在對手？李明璇強調藍白合是在野共識，許甫不是競爭對手而是隊友，國民黨估計提5席的情況之下，再加上許甫的1席，兩黨合作的目標就是將6席都搶下來，讓民進黨席次不再多於目前3席。

對於同發言人背景出身，也是自己學妹的楊智伃是否參選？李明璇回應她也很好奇，這禮拜才遇到楊智伃，有詢問有沒有想好要選舉，但楊智伃並未鬆口，可是現在已經是1月，2月份又有一半的時間在過年，台北可能會是空城，3月將迎來初選，時間可能會不夠，里長反應這樣也有點太晚。李明璇提到楊智伃如果想好要選舉，希望盡快公布選區，讓大家知道有這麼優秀的發言人同樣在選區上努力，而松信本就有2席空間，歡迎學妹和其他人一起努力。

另外，有記者稱北市議員李明賢，預估李明璇有望拿下北市第一高票，甚至破3萬票成績，李明璇聽後大驚，直呼感謝這位異父異母的哥哥抬愛，這讓她每天戒慎恐懼一刻都不敢鬆懈，坦言自己在全國雖有知名度，但在地方沒有接觸政治新聞的民眾不知道是誰，希望在初選之前就把74個里全部走遍。

