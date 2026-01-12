藍白合推兒少未來帳戶 衛福部憂排擠弱勢 綠促開公聽會

立法院社福及衛環委員會12日審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，列席的衛福部長石崇良（見圖）會前受訪。（劉宗龍攝）

藍白近期共同擬具「臺灣未來帳戶特別條例」，在孩子出生時自動設立個人帳戶，撥入5萬元的「啟動金」，每年再撥入1萬元「撥補款」，投資追蹤台股大盤標的。若家長未額外提撥，孩童18歲可領回33.9萬元。衛福部指出，民國106年已推動低收、中低收、安置兒少的「兒少未來教育與發展帳戶」，讓兒童18歲時能夠有第一桶金，擔憂若推動未來帳戶，將排擠需要被照顧的族群。

立法院今審查「臺灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良表示，兒童是國家未來的主人公，我們盡全力來為兒童照顧，不過政策資源都是有限，彼此之間會有排擠效果。我們民國106年開始所選擇的是「兒少教育及發展帳戶」，幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少一起存人生的第一桶金。透過政府、經濟弱勢家庭以「1：1」提撥共同存款方式，作為長期資產累積與教育發展的支持工具。

參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1000元、1250元，每年最高存入1萬5000元，政府1：1存入提撥款，孩子18歲時最高可存54萬元。該帳戶存款不影響福利資格，不列入動產或收入計算。截至去年12月，累計3萬9127人開戶，開戶率6成5，累計存款金額逾32億元。

石崇良說，我們國家邁入了超高齡社會，健保的財務、長照的財務，甚至我們在討論社會救助法，都希望擴大更多的弱勢照顧，這些都需要資源。一旦我們把這些資源都放在兒童未來發展帳戶，是不是會排擠需要被照顧的族群？這是我們所擔憂的，希望能夠更審慎、廣泛地來討論。

民進黨立委劉建國說，新法要面面俱到的事情太多，以《兒托法》為例，就經歷了6次委員會的討論，讓大家有充分發言的機會。現行的兒少教育及發展帳戶，他是主提人之一，104年起心動念，107年5月才三讀，討論了38個月。當時這是針對低收、中低收，長期安置的兒少，今天我們要針對全國的兒少，絕對沒有辦法急就章。我們不可能制訂一個新法，卻讓社會覺得這是歧視、階級、對立、相對剝奪的法律。

民進黨立委林月琴也說，「臺灣未來帳戶特別條例」一旦實施，就會立即面對貧富差距的問題，讓貧者更貧。我們俗稱「脫貧帳戶」兒少教育及發展帳戶的，是讓政府一比一的補助，但若弄得一樣，我們要解決的是什麼？民進黨立委王正旭也呼籲召開公聽會，進行充分討論。衛環委員會召委、國民黨立委廖偉翔回應，今日是宣讀條例，沒有要逐條審查，請各界不要緊張。

民眾黨立委陳昭姿則說，「臺灣未來帳戶特別條例」制訂的核心原因是，台灣生育率在全球倒數第一，過去的政策只能短期止痛，難以建立長期資產累積的軌道。她呼籲，我們的思維要從「福利補貼」轉為「投資下一代」，我們要的是孩子長大後真正用得到的制度，希望立法院的同事們能支持。

