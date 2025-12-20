藍白合推高虹安選新竹市長？學者曝4關鍵：99.9%確定

政治中心／劉宇鈞報導

鈕則勳說，若新竹市沒有辦法快速搞定整合問題，藍軍就真的不用玩了。（圖／翻攝自鈕則勳臉書）

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案，二審判決「貪污無罪」，高18日回新竹市府上班。文化大學廣告系教授鈕則勳分析2026選情，直言國民黨、民眾黨共推高虹安參選新竹市長已經99.9%確定。

鈕則勳19日發文表示，即便前國民黨發言人、也是條件非常優秀的何志勇希望能夠參選新竹市長，但在高虹安二審貪污部分無罪、而且已經復職的情況之下，藍白共推高虹安參選新竹市長已經99.9%確定。

鈕則勳指出，原因非常簡單，首先，藍委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉！現在何志勇表態，但實力、人脈與知名度與高虹安相差太大，形勢比人強，就算新竹市藍軍基層有意見，只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山。

鈕則勳認為，藍軍的如意算盤也是把新竹市禮讓高虹安作為藍白合的談判籌碼，若再加上藍軍無強將的嘉義市也順勢禮讓給民眾黨立委張啓楷的話，除了能夠展現合作誠意之外，更能夠將這個兩市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

鈕則勳也說，只要和宜蘭與新北的選舉提名掛勾，藍軍便可以向白營討人情，不管是決定宜蘭新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化。

鈕則勳強調，只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓國民黨主席鄭麗文的職務不受挑戰！畢竟連新竹市若都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。

