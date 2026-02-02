藍白合推「不在籍投票」！逾6萬網友投票結果超驚人

藍白持續推動「不在籍投票」，綠營則提出投票日及前一日均放假反制，引發討論。根據一份網路投票結果顯示，有超過5成網友同意實施不在籍投票；同時，也有超過5成網友表示，若立法院通過不在籍投票，會同意在2026年的九合一大選實施。

藍白與綠營在立院就「不在籍投票」交鋒。（示意圖／中天新聞）

國民黨團多名立委針對全國性不在籍投票法草案提出相關版本，民眾黨團、民進黨伍麗華委員也都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本。國民黨團表示，全國長期統計平均高達有200萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。民進黨立法院黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均應放假，以此應對藍白陣營推動的「不在籍投票法草案」。

入口網站《YAHOO》以「你是否同意不在籍投票？」發起網路投票，投票時間為1月30日至2月3日，截至2月2日晚間9點，已有超過6萬名網友參與投票。結果顯示，有33.7%網友表示非常同意，還算同意21.4%，不太同意11.1%，完全不同意15.0%，不知道/沒意見18.8%。

民眾行使投票權。（圖／行政院提供）

若立法院通過不在籍投票，是否同意在2026九合一選舉實施？有31.9%網友表示非常同意，還算同意21.7%， 不太同意10.6%， 完全不同意15.3%，不知道/沒意見20.5%。

