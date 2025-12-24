藍白合推「國民帳戶」幫下一代存第一桶金 25日記者會公布

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日上午10點將一同舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」。（圖：臉書合成）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌傳出將一同舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本，藍白今（24）日證實，明早10點將在張榮發基金會正式舉辦記者會做詳細報告。

黃國昌受訪時回應，今天看到這個新聞有點驚訝，因為這是明天記者會，會正式跟國人報告。對於在野黨來說，當執政者不斷在撕裂這個社會，在野黨要負責撐起整個國家。他第一次跟鄭麗文正式面對全國人民時說，兩邊智庫會對接，雙方會共推福國利民法案，他們說到做到。

廣告 廣告

黃國昌提到，具體內容還滿複雜的，沒辦法在今天記者會說明，明早10點他會跟鄭麗文在張榮發基金會，正式舉辦記者會跟所有全體國人做詳細報告。國民黨文傳會主委吳宗憲也表示，相關內容將於明天記者會由兩位主席親口公布。

吳宗憲指出，美國、新加坡都有類似作法，對於年輕夫妻提高生育率，或小朋友的養育補助等，這是對國家基礎建設的投資，這些孩子就是我們的未來，希望能減輕他們成年後的壓力，包括繳納學費等特定費用，能給予最大的協助。