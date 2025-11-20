藍白合支持度全面輾壓？他曝2028綠只剩一招

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人在會中稱有諸多共識，另外也提到，兩黨智庫對接，且最晚明年3月，就要談定2026年大選協調提名機制。作家「漂浪島嶼」說，最新民調顯示藍白相加有41%支持度，絕對超過民進黨支持度，若藍白合作，2028鐵定翻盤，因此可以預見，2028年民進黨唯一主軸，就是破壞藍白合。

漂浪島嶼分析，藍白合作在新任黨主席上任後正式啟動，雙方都期待以「聯合執政」為最終目標，為台灣開啟新的政治局面。他指出，外界普遍質疑藍白雖有高度合作意願，卻可能在縣市長與議員提名的禮讓分配上產生嚴重歧見，使合作一開始就翻車。然而，兩黨主席之所以高調喊出聯合執政，不僅是以「取回國家主導權、為台灣尋找未來」作為政治理想，同時也意味著龐大的政治位置與分配利益。回顧過去藍綠輪替，中央府院部、國營事業、基金會、公司官派董事等職位多達數萬個，從月俸九萬的小官到年薪三百萬的高階職位，都是足以激勵政黨團隊的政治資源。

漂浪島嶼指出，藍白喊出聯合執政的另一層意義，就是提醒雙方不要因小失大，應以奪回政權為共同目標。「大至五院院長，小到特助聘僱，都能論功行賞」，是政黨在選後自然形成的利益分配機制。他以「封神榜」比喻政治現實：只有在選戰中取得決定性勝利，才有足夠的官位進行分封；倘若敗選，再多的盤算都是空談。他認為，當藍白理解「爭一世，不爭一時」，願意在眼前的提名爭端中互相禮讓，才有可能共同打造未來的大局。

漂浪島嶼強調，民進黨表面看衰藍白合，但內心卻高度戒備。大罷免案的失利已讓綠營受到震撼，而最新民調更顯示國民黨與民眾黨分別取得 26%、15% 的支持度，加總達 41%，大幅領先民進黨的 31%。他指出，這代表「藍白合並非主流民意，但已是多數民意」，而這 10 個百分點的差距，形成足以在 2028 年大選翻盤的「民意天塹」。只要藍白合作成形且支持度穩定，且國內無突發重大變局，2028 政權更替幾乎已是可預見的趨勢。

漂浪島嶼認為，正因如此，民進黨在未來兩年勢必以「阻止藍白合」作為選舉主軸。從 2026 地方選舉到 2028 總統大選，只要綠營成功挑起彼此間的不信任與矛盾，讓藍白再次分裂，綠營便可維持執政。他提醒，藍白若在 2028 再度破局，就不需要再找戰犯，因為結局將是「國民黨再次分裂、民眾黨泡沫化，兩黨未來再難執政」。因此，從聯合競選到聯合執政，理想雖是共謀國政，利益則是龐大的政治位置，但一切都必須在奪下政權之後才有實現的空間。

