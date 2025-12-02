藍白合支持度還輸綠！王世堅喊：不必氣餒

▲王世堅表示，以藍白現在支持度而言，他們繼續消沉下去，監督的力量會更式微。（圖／記者陳佩君攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨發布本月最新民調，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%。對於藍白兩黨支持度加起來不比民進黨支持度一事，民進黨立委王世堅今（2）日受訪時表示，在野黨不必氣餒，應以不同態度去面對，否則以藍白現在支持度而言，他們繼續消沉下去，監督的力量會更式微，但哪個黨式微，無助社會。

美麗島電子報昨發布本月最新民調，顯示對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。

對此，王世堅下午受訪時表示，民調時高時低，任何黨在低潮時，不必灰心喪志，如民進黨前半年被打到谷底，也是很堅強撐過來，為了國家、為了台灣，民進黨還是堅強執政下去，「因為我們是執政黨，要負更多責任」。

王世堅提到，在野黨不必氣餒，但問題是，在朝野對峙下，國家是否進步？這才是最重要，若朝野上上下下、起起伏伏對峙下，即便各政黨，有時候支持度增加，有時候減少，對國家社會沒有實質獲益。

王世堅認為，朝野應該用不同的態度，大家一起面對，不能只考慮黨的支持度，否則以藍白現在支持度而言，他們繼續消沉下去，監督的力量會更式微，「哪個黨式微，對社會沒有受益」，在三黨共同協商下，能讓社會成長、進步，這才是最重要的。

