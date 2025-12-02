藍白合支持度還輸綠！王世堅喊：不必氣餒
[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨發布本月最新民調，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%。對於藍白兩黨支持度加起來不比民進黨支持度一事，民進黨立委王世堅今（2）日受訪時表示，在野黨不必氣餒，應以不同態度去面對，否則以藍白現在支持度而言，他們繼續消沉下去，監督的力量會更式微，但哪個黨式微，無助社會。
美麗島電子報昨發布本月最新民調，顯示對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。
對此，王世堅下午受訪時表示，民調時高時低，任何黨在低潮時，不必灰心喪志，如民進黨前半年被打到谷底，也是很堅強撐過來，為了國家、為了台灣，民進黨還是堅強執政下去，「因為我們是執政黨，要負更多責任」。
王世堅提到，在野黨不必氣餒，但問題是，在朝野對峙下，國家是否進步？這才是最重要，若朝野上上下下、起起伏伏對峙下，即便各政黨，有時候支持度增加，有時候減少，對國家社會沒有實質獲益。
王世堅認為，朝野應該用不同的態度，大家一起面對，不能只考慮黨的支持度，否則以藍白現在支持度而言，他們繼續消沉下去，監督的力量會更式微，「哪個黨式微，對社會沒有受益」，在三黨共同協商下，能讓社會成長、進步，這才是最重要的。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
兩岸2032年終局？蕭美琴喊：追求永續和平「沒設定時間表」
備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人 由這2人接下
國家建軍有3目的！赴宜蘭視導教召訓練 賴清德揭3重點：納無人機
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 33
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 91
2026藍白合現曙光？蕭旭岑：加速國民黨提名布局
國民黨副主席蕭旭岑於近日表示，隨著中央提名審核委員會的成立，國民黨各縣市的整合作業已經陸續啟動，並強調藍白兩黨在共同目標下展開合作，為2026縣市長選舉的提名布局奠定基礎。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍批＂8年1.25兆國防預算＂玩火 徐國勇反譏：上完廁所才買衛生紙？
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導國際情勢緊張，民進黨將在明年1月，舉行為期四天三夜的國家戰略人才培力營，秘書長徐國勇，親自出席宣傳，喊話年輕人，不要忽視中國對台的威脅，而現在藍白頻頻推動多項法案，遭質疑有助中國滲透，有民間團體發起"廢止憲訴法"公投，但由於採取電子連署目前仍卡關中，現在傳出民進黨已定調全力協助。民進黨祕書長徐國勇（中）親自出席記者會 替民進黨中國部明天1月舉辦的培力營宣傳（圖／民視新聞）民進黨推動新生代培力營，黨秘書長徐國勇親自招生，喊話年輕人關心政治，尤其中國對台威脅不斷，國家戰略不可不知，現在總統賴清德，更研擬提出8年1.25兆的國防特別預算，卻遭藍營批"在玩火"，甚至連結戰爭，徐國勇妙喻反斥。民進黨秘書長徐國勇：「國無兵恆亡一定是滅亡，當你上完廁所以後，你才要去找衛生紙，要這樣嗎？，還是你要上廁所之前，你先帶著衛生紙才能進去，或者你的廁所裡面，就要準備好衛生紙。」總統賴清德拋出1.25兆國防特別預算遭藍營批玩火 民進黨祕書長徐國勇痛斥國民黨中共產黨的計（圖／民視新聞）徐國勇怒批藍營中了共產黨的計，放棄保衛台灣，甚至藍白聯手強行推動國籍法等多項法案，可能幫中國滲透開後門，財劃法也引發違憲爭議，但憲訴法修法後，憲法法庭被迫停擺，民間團體忍無可忍，發起"廢止憲法訴訟法公投"，要廢止憲法法庭法官人數限制，傳出週二要和民進黨坐下來會商公投事宜。民進黨秘書長徐國勇：「我們明天是不是跟他們談，這些等等相關的事情，我們都不排除，如果大家有共同目標，是可以共同努力，但是這一部分，我們不排除說讓民眾來了解，在第一案的這個公投，現在在進行的這個，可能無法綁大選。」憲訴法修法後憲法法庭被迫停擺 民間團體發起＂廢止憲訴法公投＂二階正在連署中（圖／資料畫面）根據了解，廢止憲訴法公投，因民團人力有限，採取較為艱難的自然人憑證電子連署，明年1月底前，須完成二階連署29.3萬份，目前仍有大段差距，民進黨不排除聽取民意加入合作，破除在野黨"無敵星星"模式，更讓民團不再孤立無援。原文出處：藍批「8年1.25兆國防預算」玩火 徐國勇反譏：上完廁所才買衛生紙？ 更多民視新聞報導綠性別部籲李四川致歉卻失焦 蘇巧慧：我們不會用帶貶義的語彙不甩李四川？傳黃國昌執意選新北到底 蘇巧慧無奈回應了王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：已當1日市長民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
不讓了？ 鄭麗文：藍北市議員要「單獨過半」
國民黨131週年黨慶台北場，黨主席鄭麗文上任後，首次和台北市長蔣萬安公開合體，兩人更是現場相擁鼓勵，不過面對民進黨議員掛看板，說「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，鄭麗文痛批這是為了選舉來蹭聲量，但黨內2026議員會怎麼提名，鄭麗文也首度喊出「北市議會國民黨要單獨過半。」TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 219
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 9
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 9
「四爺」陳傑憲羨慕「風之孫」又帥又強 網暴動狂喊：先照照鏡子啦！
體育中心／綜合報導外貌神似演員吳奇隆的統一獅明星外野強打「四爺」陳傑憲，近日來到志祺七七的節目《強者我朋友》宣傳新書《突破極限的信念》，暢談棒球路一路走來的心路歷程，並透露自己很羨慕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平和巨人韓籍好手「風之孫」李政厚，直呼他們「又帥又強」，讓許多球迷暴動，狂喊：「四爺你要不要先照照鏡子？頂著一張帥臉說別人帥欸！」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 25
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 1
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 19 小時前 ・ 4
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 6 小時前 ・ 345
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 51
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 54