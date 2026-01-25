藍白合攻高雄？ 蘇致榮批黃國昌無視19次優秀立委紀錄 籲終結政治口水





民眾黨主席黃國昌今（25）日南下高雄，公開批評民進黨高雄市長參選人、現任立委賴瑞隆的國會表現「讓人失望」，並透露不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩合作。此話引發民進黨高雄市議員參選人蘇致榮強烈反擊，以體育數據諷刺黃國昌猶如「打擊率0的人嘲笑全壘打王」，並直指其言論為「昌式抹黑」。

蘇致榮強調，賴瑞隆已連續19次獲得公民監督國會聯盟（公督盟）評鑑為「優秀立委」，屬於國會中具備實績的MVP等級表現。他質疑黃國昌無視客觀數據，僅以咆哮與潑髒水方式進行攻擊，是典型的選舉抹黑手段。

蘇致榮進一步引用公督盟資料反擊，指民眾黨曾被認證「假透明、真表演」，連基本利益迴避資料都未公開，質疑「被認證玩假球的黨主席，有何資格批評19次優秀立委？」他批評黃國昌的舉動無異於「打假球」，只為選舉利益操作聲量。

針對黃國昌拋出與柯志恩合作的可能性，蘇致榮分析，這顯示藍白陣營眼中僅有政治算計，缺乏對高雄長遠發展的重視。他更指出，藍白曾在立法院阻擋高雄73億元建設預算，如今又無視客觀評鑑成績，企圖透過政治結盟影響選情。

蘇致榮呼籲，高雄市民應重視實質政績而非政治演技，要求黃國昌收回不實指控，並強調高雄不歡迎惡質選舉口水，期待回歸理性政策討論。

