藍白合攻高雄？ 蘇致榮批黃國昌無視19次優秀立委紀錄 籲終結政治口水
民眾黨主席黃國昌今（25）日南下高雄，公開批評民進黨高雄市長參選人、現任立委賴瑞隆的國會表現「讓人失望」，並透露不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩合作。此話引發民進黨高雄市議員參選人蘇致榮強烈反擊，以體育數據諷刺黃國昌猶如「打擊率0的人嘲笑全壘打王」，並直指其言論為「昌式抹黑」。
蘇致榮強調，賴瑞隆已連續19次獲得公民監督國會聯盟（公督盟）評鑑為「優秀立委」，屬於國會中具備實績的MVP等級表現。他質疑黃國昌無視客觀數據，僅以咆哮與潑髒水方式進行攻擊，是典型的選舉抹黑手段。
蘇致榮進一步引用公督盟資料反擊，指民眾黨曾被認證「假透明、真表演」，連基本利益迴避資料都未公開，質疑「被認證玩假球的黨主席，有何資格批評19次優秀立委？」他批評黃國昌的舉動無異於「打假球」，只為選舉利益操作聲量。
針對黃國昌拋出與柯志恩合作的可能性，蘇致榮分析，這顯示藍白陣營眼中僅有政治算計，缺乏對高雄長遠發展的重視。他更指出，藍白曾在立法院阻擋高雄73億元建設預算，如今又無視客觀評鑑成績，企圖透過政治結盟影響選情。
蘇致榮呼籲，高雄市民應重視實質政績而非政治演技，要求黃國昌收回不實指控，並強調高雄不歡迎惡質選舉口水，期待回歸理性政策討論。
更多新聞推薦
其他人也在看
黃國昌出席民眾黨台南市黨部防災士揭牌（1） (圖)
民眾黨主席黃國昌（中）25日出席台南市黨部防災士揭牌儀式，因蓋在牌面上的紅布沒有被拉下，他見狀上前跳起將其拉下。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
邀黃國昌同赴中國直播帶貨「當政治人物第1人」 館長：他不排斥
網紅館長陳之漢進軍中國，先前進行首次直播帶貨，引發網路討論，他近日透露自己不停推薦、邀請民眾黨主席黃國昌去中國走走、跟他一起做直播，黃也表示「不排斥」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 2則留言
因曾酸蘇貞昌「沒出息」無緣參選台北市長？王世堅反應曝光
2026年台北市長選戰，外界關注民進黨由誰出馬，綠委王世堅頻被點名，但王世堅表示，「我不會，也不願意被徵詢」。對於外界質疑他過去曾批評同黨新北市長參選人蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌「沒出息」，成為黨內排除提名的關鍵因素，王世堅則說，相信蘇貞昌的大器，完全不會把批評當一回事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
港湖雙姝高嘉瑜吳欣岱 再度交手
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱投入北市南港、內湖議員選戰，將與回鍋參選議員的民進黨前立委高嘉瑜再度交手，吳欣岱25日表示，中央層級選舉是單一席次會有對決問題，多席次議員選舉著重在誰真正跟人民站在一起；高嘉瑜昨被問及是否擔心「泛綠」分票，她強調，過去泛綠分裂讓國民黨受益，相信此次支持者會團結，力求港湖全壘打。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
黃國昌批賴瑞隆國會表現差 蘇致榮酸「昌式抹黑」荒謬至極
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲今(25)日南下高雄出席活動，黃國昌受訪時公開批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆國會表現「讓人失望」，並表示不排除與國民黨柯志恩合作。對此，民進黨高雄市議員參選人蘇致榮強力回擊，痛批黃國昌無視客觀數據，施展標準的「昌式抹黑」，更以體育數據比喻，黃國昌的批評就像「打擊率0的人，去嘲笑拿了全壘打王的MVP」，簡直荒謬至極。 針對黃國昌指稱賴瑞隆表現不佳，曾為壘球國手的蘇致榮拿出數據反駁。他指出，賴瑞隆在國會的成績有目共睹，已連續19次獲得公督盟評鑑為「優秀立委」，這是公正第三方單位認證的實績，等同於國會裡的MVP等級。蘇致榮質疑，黃國昌無視這些鐵一般的數據，只會用咆哮與潑髒水的方式進行攻擊，這就是典型的「昌式抹黑」，不管事實、只求聲量。 蘇致榮進一步引用公督盟的資料反將一軍，指出民眾黨才是被公督盟認證「假透明、真表演」的政黨，連最基本的利益迴避資料都全數隱匿、至今不敢公開。他批評，一個被認證玩假球、搞雙標的黨主席，竟然有臉批評獲得19次優秀立委肯定的賴瑞隆，這不僅是標準的抹黑，更是為了選舉利益在「打假球」。 對於黃國昌拋出願與柯志恩合作的風新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
尹立批黃國昌跨海抹黑高雄政治 張博洋直指藍白合欺騙選民
[Newtalk新聞] 針對民眾黨立委黃國昌近日跨海指手畫腳，公開喊出「拉下賴瑞隆」作為政治共識，高雄市議員參選人尹立、高雄市議員張博洋今(25)日嚴正表示，高雄不是政治投機客分贓的舞台，高雄人的未來，更不容外地政治勢力操作、消費。 尹立指出，黃國昌此類言論是一貫式的「昌式抹黑」，無論後續再如何包裝或咆哮，核心目的只有政治利益，完全看不到對高雄建設與市民福祉的關心。針對藍白政治操作，張博洋也直言，柯志恩看板不放國民黨黨徽，又刻意營造「和柯文哲沒有不一樣」的形象，結果實際上卻早已朝合作方向前進，前後說法明顯矛盾，形同欺騙選民。 尹立強調，賴瑞隆連續19次獲評為優秀立委，是經過公正單位長期檢驗的專業表現；反觀黃國昌，涉將國防機密帶離並出現長達42秒去向不明的爭議，相關疑雲至今未清，卻頻頻對高雄政治說三道四，實在令人質疑其立場與資格。 尹立更進一步指出，藍白陣營高喊「公開透明」，實際作為卻屢遭公民團體與社會質疑。公民監督國會聯盟於2025年5月22日即發布聲明，直指藍白兩黨在立法院運作中呈現「假透明、真表演」現象，不僅將利益迴避相關資料全面隱匿，公費出國考察資訊至今也未完整揭露，與其所宣稱的新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3則留言
在野喊團結拉下民進黨 陳其邁稱「沒注意」不回應
民眾黨主席黃國昌昨（25）日到訪高雄時，提到在野要團結，不排除在今年高雄市長選戰中與藍營合作「拉下民進黨候選人」，國民黨高雄市長參選人柯志恩也肯定「藍白一定是要合」。對此高雄市長陳其邁今日受訪時，對此消息稱「沒有特別注意」，因此不予評論。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
又被點名選台北市長 林右昌：我沒有任何規劃和打算
2026年台北市長選戰，民進黨人選遲遲未定，民進黨前秘書長林右昌被點名是可能的人選之一。不過，林右昌25日重申，自己並沒有任何的規劃和打算。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101 賴感謝未提北市府 粉專點出3人「格局差距」
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，原預計2小時內攻頂，最後只花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。政客爽粉專表示，這是眾人合作而促成的「行銷台北計劃」。他從總統賴清德、前總統蔡英文、台北101董事長賈永婕的反應，點出格局差距，賈永婕多次提起台北市政府的協助，還有台北市長蔣萬安的幫忙。前總統蔡英文發文時也順帶一提謝謝台北市政府。但總統賴清德卻僅說「謝謝幕後英雄」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
苗栗台3線死亡車禍！22歲重機男過彎自摔…噴飛路肩慘死
台3線119.2公里苗栗獅潭段發生死亡車禍，今日（25日）上午9時許，一名22歲彭姓男子騎乘大型重機行經事故路段時，疑因過彎自摔，當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 101則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 157則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 33則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 40則留言
1.25兆軍購案為何不讓過？劉寶傑曝街訪「反綠現象」：民進黨怪不得別人
總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆元的國防特別條例，要打造台灣之盾，而行政院所提出的「國防特別條例草案」一直遭到藍白立委在立法院程序委員會封殺。對此，媒體人劉寶傑在節目《范琪斐的美國時間》指出，台灣現在很流行的街頭訪問，而民眾不投綠、投藍白，討厭綠的原因就是「貪腐」，永遠懷疑政府在貪，這也是軍購案預算為何一直不通過的原因，民進黨不得不面對這件事情，就......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 817則留言
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 32則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
之前談的不算數？川普突提高南韓關稅「台灣小心了」 專家曝美方下狠手1核心關鍵
美國總統川普突然宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%，引發外界譁然，有不少人質疑，之前談的協議直接不算數了嗎？此消息也讓台灣不少產業擔憂，原先談好的15%關稅是不是將出現變數？對此，財經專家游庭皓在臉書發文指出，美國此舉等於暫時逆轉了先前的降稅安排，只要有任何跡象，想要技巧性延後或規避協議，川普都會緊盯著。美國總統川普透過社群媒體發文表示，美國的......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 6則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 23 小時前 ・ 7則留言