藍白合政見原1月底公布！鄭麗文曝「延到農曆年後」：先完成黨內提名

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文於去年12月2日接任國民黨智庫「國家政策研究基金會」董事長，今（10日）出席國家政策研究基金會2026座談會。鄭麗文致詞時提到，國民黨與民眾黨原本預計在1月底對外提出共同選舉政見，但她認為應優先完成國民黨縣市首長的提名作業，因此藍白共同願景與政見會延後至農曆年後公布。

鄭麗文表示，自12月2日接任智庫董事長以來，就馬不停蹄地與民眾黨推動「藍白合」。她提到，民眾黨主席黃國昌多次向她表示，不要只是談選舉提名，還要有共同政策，這樣才能走得更穩、更久，她也非常高興，更希望藍白能共同提出政見，「不瞞各位，1月24日民眾黨積極協商，原本打算1月底就一起提出共同選舉政見，但我認為慢一點，等過完年再提，新聞效果會更好，更重要的是本黨希望先完成提名作業。」

廣告 廣告

因此，鄭麗文指出，她要先向媒體透露，過完農曆年後就會對外宣布藍白共同願景與政見。智庫也會立即扮演起藍白合的重要橋樑與平台，提出前瞻性的政見。民眾黨與國民黨各自有長期關切的議題，但一加一大於二，最後受益的絕對是選民。藍白加起來能共同推動福國利民的政策，這才是藍白合作的真諦，一定要讓選民感受到合作紅利。

更多三立新聞網報導

中國召開2026對台會議！王滬寧挺「島內愛國統一力量」：反外部勢力干涉

不認3月退黨潮！蕭旭岑稱假消息：鄭麗文上任後近萬人入黨

鄭麗文醉心「含黨員投票」的初選機制 他列兩理由開轟了

陳培瑜列重大事件：藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈

