藍白合新北卡關！蘇巧慧、黃國昌先後就位 她斷言：白寧可「踩死」對手也不退

資深媒體人邱明玉直言，民眾黨的策略是「就算選不贏，也要把你踩死」，因此黃國昌「一定會出來選」。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026 年縣市長選舉的煙硝味漸濃，尤其是六都之一的新北市長選戰已率先進入白熱化。相較於民進黨已定調徵召立委蘇巧慧出征，國民黨至今尚未亮牌，而民眾黨主席黃國昌則早在去年 8 月即表態參選，外界關注的「藍白合」也日漸緊張。資深媒體人邱明玉直言，民眾黨的策略是「就算選不贏，也要把你踩死」，因此黃國昌「一定會出來選」。

隨著選戰進入提名階段，民進黨布局相對迅速，目前已確定 15 個縣市的參選人選，包括新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市陳亭妃以及高雄市賴瑞隆，現任的屏東縣長周春米與澎湖縣長陳光復也積極尋求連任，試圖以穩定戰力迎戰。國民黨目前僅確定 9 地參選人選，但六都選戰中，光是新北市就有副市長劉和然與台北市副市長李四川角逐，台中市也有立法院副院長江啓臣與資深立委楊瓊瓔爭鋒，要討論「藍白合」根本沒有餘力。

廣告 廣告

儘管「藍白合」討論聲量大，但黃國昌去年 8 月便曾公開表示，從未排斥藍白在野共推最強人選。然而，國民黨主席鄭麗文 11 月則強調「新北市一定要有國民黨的人選」。隨後黃國昌再表示：「透過公平公開的程序找出最好的人選，最符合市民的期待和支持。」

資深媒體人邱明玉在政論節目上分析，黃國昌將是 2026 選戰中「最大的變數」。她指出，黃國昌去年曾曝 2026 新北規劃，要在新北市成立黨團，且三重蘆洲、板橋、土城樹林三峽鶯歌這3個選區，「沒道理沒有一席民眾黨議員」。

邱明玉斷言，無論國民黨最終是否讓步，「我賭黃國昌一定會選！」黃國昌基於拉抬民眾黨基層議員候選人的考量，新北此戰「非戰不可」。她進一步指出，民眾黨選舉策略往往是「就算選不贏，我也要把你給踩死」。若黃國昌堅持參戰，藍白兩黨這一局最終是否會因為黃國昌的介入，導致敗陣、讓蘇巧慧順勢出線，將是 2026 縣市長選戰的關鍵看點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

加速奪島計畫? 1千4百艘中漁船排成320公里長牆 長度直逼台灣

伊朗出現首例外交官叛逃! 人權團體控逾3300抗議者遭殺害 另4千多命案調查中