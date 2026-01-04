藍白合新北母雞 基層盼加速

新北市長選舉倒數不到1年，國民黨人選遲遲未出爐。國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，預計3月藍白整合後，最強人選就會出爐。對此，國民黨新北市議員陳偉杰表示，支持藍白合推新北市長參選人，但盼盡速確認人選避免見縫插針。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧則表示，她的策略始終如一，就是全力以赴。

陳偉杰表示，支持藍白合推新北市長參選人，並提出3項原則，包括盡速確認人選避免見縫插針、照顧雙方支持者情緒，以及以最終勝選為唯一考量。他認為，3月產生人選符合選戰節奏，不宜再延後，同時也直言「蘇巧慧已經全區跑透透了，絕對是不能輕忽的強勁對手」，呼籲藍白陣營以最快速度、最和諧方式推出最強人選。

儘管藍營已拋出3月整合的期程。基層仍焦慮指出，民眾黨主席黃國昌也有意競選新北市長，國民黨在新北市執政超過20年，有不能輸的壓力，若藍白整合失敗，國民黨又該如何是好？相較於民進黨已全市跑透透，藍白若能愈早整合愈好，也讓支持者更有信心。

蘇巧慧昨日上午前往蘆洲，展開市場掃街行程，先後參拜蘆洲保和宮、湧蓮寺，並深入市場與民眾互動。針對藍白最強人選預計3月出爐，蘇巧慧則回應，每個人做事有不同節奏，她爭取新北市長、服務400萬市民，「一定是用盡全力，這就是我的策略」。

她也特別點名多位議員夥伴，包含李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚、李余典與陳啟能，強調團隊每一位都非常努力，平時表現也經得起檢驗，「有這些隊友，再加上自己全力以赴，就是我最好的布局」。