藍白合新北無戲 吳靜怡：黃國昌睏罔睏「3縣市」成柯文哲佈局最後一搏

吳靜怡今（24）日直言，藍營不可能禮讓新北，黃國昌門兒都沒有；而宜蘭、新竹、嘉義成柯文哲佈局最後一搏。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前會面，2026九合一大選舉可不可能「藍白合」引發討論。對此，政治評論員吳靜怡今（24）日直言，藍營不可能禮讓新北，宜蘭、新竹、嘉義成前民眾黨主席柯文哲佈局最後一搏。

「藍白憑哪點合？新北禮讓？」吳靜怡發文表示，民眾黨新北的所有政治肌肉，都不是自己養大的，而是國民黨餵大的，藍營內部人士透露，多名白營準備參選的「小雞」本質上都是深藍底，藍營只要侯友宜「點幾個里」就能控制結果，但民眾黨卻是目標要在明年新北市全區提好提滿，藍營表示禮讓直轄新北市「睡罔睡，麥眠夢」黃國昌能顧好3席就好。

廣告 廣告

「藍白合的春天，新北無戲」，吳靜怡直言，黃國昌想在藍白合新北市長選戰裡當男主角？門兒都沒有，除非民眾黨獨立參選，讓黃國昌當母雞拉抬小雞，甚至可以創造聲量讓民眾黨明年在選戰上不會完全消失。

「民眾黨真正的談判籌碼在宜蘭、新竹、嘉義」，吳靜怡指出，民眾黨跟藍營談判，轉到宜蘭、新竹、嘉義，這才是柯文哲僅存戰略。國民黨立委吳宗憲被調走當文傳會主委，可以不選縣長，黨中央釋放「空出宜蘭」的訊息，但宜蘭是藍營地方議長家族長期耕耘的勢力，會讓出縣長大位嗎？更何況，吳靜怡分析，當初炮打林姿妙的就是黃國昌、陳婉惠，林姿妙縣長在宜蘭人緣極佳，怎可能讓陳婉惠踩在林姿妙身上選。

在嘉義市部分，吳靜怡分析，藍白合的劇本就是「這次黃敏惠要漂亮下台，不想再掉棒」，但張啓楷最出名的只有「薯條哥」稱號，能贏地方有實力、親和力的王美惠嗎？另，新竹市就坐等高虹安二審宣判，若有罪，藍白合也是空亡。

吳靜怡直言，民眾黨在黃國昌私利操盤下，長期捧藍、上演咆哮大戲，不僅沒有擴張的能力，反而讓民眾黨提早自撞到天花板，若柯文哲京華城案一審被判超過10年，藍白就沒有誰參選總統的問題，民眾黨必然只能當「小白藍」盡力守住國民黨的資源，討生活、求生存。明年縣市的籌碼能拿到多少，成為柯文哲的「最後一搏」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

非洲豬瘟危機過了 大喊委屈帶風向？翁達瑞轟：盧秀燕爭功諉過到不要臉地步

范雲國際自由聯盟演說：台灣與世界自由夥伴共同前進 籲團結反制中國跨國鎮壓