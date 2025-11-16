藍白合新進展！黃國昌、鄭麗文預計下週正式會面「全程公開」
國民黨主席鄭麗文本月上任，在野支持者期待藍白合，故鄭麗文與民眾黨主席黃國昌是否會面、討論，備受關注。黃國昌今（16日）透露，預計下週與鄭正式會面，基本會以全程公開方式舉行。
民眾黨台北市議員張志豪父親公祭昨日舉行，鄭麗文、國民黨副主席蕭旭岑、前民眾黨主席柯文哲皆至現場致哀。鄭麗文表示，見到柯文哲和黃國昌後，雙方已經進行聯繫接洽，應該很快就會見面。
黃國昌今赴基隆出席聯合政府論壇時，則表示自鄭麗文當選之後，民眾黨就與國民黨中央保持密切聯繫，與鄭麗文的會面預計下週正式舉行。昨天藍白黨務主管已經先就場地與時間進行溝通，細節很快就會對外報告；基本會以全程公開方式進行，讓民眾了解兩黨在聯合治理、合作讓台灣更好的方向與想法。
藍白如何靠民調整合？黃國昌稱現仍關注政策內容
另外，民眾黨秘書長周榆修說，希望最晚明年3月前能確定藍白合民調整合方式，藍營對此也釋出善意。黃國昌認為，兩黨合作初衷是為讓台灣更好，最重要的是地方治理願景、想法，以及改革政策，會先從此著手。
至於選舉合作，黃國昌重申，民眾黨保持最大的誠意與善意；兩黨都有自己的提名、徵召制度，需要耐心、誠意、善意，「若雙方態度一致，時程上也能順利推進」。他強調，當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突時，在野應該展現具體作為真正團結台灣。
媒體追問，產生最強候選人的方式該用全民調？還是互比民調？黃國昌說，目前不需進入這種細節。若目標是讓台灣與地方變得更好，就保持開放態度，也展現最大善意。可大部分市民最關心的仍是政策內容，而非民調方式；城市要如何變得更美、更幸福，更以市民為本，才是大家所關切。
謝國樑爭連任 黃國昌：其市政表現有目共睹
由於基隆市長謝國樑為國民黨籍、副市長邱佩琳為民眾黨籍，基隆也被視為藍白合示範區，如今謝國樑於上月表態爭取連任，外界也關切民眾黨態度。黃國昌對此回應稱，基隆藍白合作已有良好基礎與經驗，未來絕對值得期待。
黃國昌讚許，謝國樑的市政表現有目共睹，民進黨去年為了政治攻擊，從東岸廣場事件一路到司法訴訟，綠媒、網軍發動全面抹黑，最後還發起罷免，但最後基隆市民用選票狠狠教訓民進黨。
黃國昌說，謝國樑非常敦厚，到現在都只希望紛爭止息，市政向前。為此他要問民進黨主席賴清德，當初綠傾全黨之力配合網軍、綠媒進行司法追殺，現在結果全出來了，什麼時候要向基隆市民、謝國樑道歉？
