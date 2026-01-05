藍白合新進度？ 嘉義市藍議員陳家平退出初選

民眾黨前主席柯文哲宣布將在嘉義市Long Stay，力挺黨內市長參選人張啓楷，更親自擔任競選總幹事，如今嘉義市「藍白合」立刻有了新進展，原有意投入國民黨內初選的市議員陳家平宣布退出初選。

陳家平表示，看到柯文哲親自到嘉義市為張啓楷投入輔選，加上中央已有推動「藍白合」的方向，因此決定退出嘉義市長初選，希望能讓黨中央正視嘉義市目前面臨的困境，並加快整合腳步，儘速推出合適的市長人選。

在陳家平退選後，國民黨內目前仍有意參與初選的包括名醫翁壽良，以及嘉義市議員鄭光宏，兩人對陳家平的決定皆表達尊重，但也表態將持續投入選戰。

翁壽良表示，尊重陳家平的選擇，自己仍會持續努力，爭取最大的支持與認同；鄭光宏則指出，佩服陳家平為顧全大局而作出的個人犧牲，期盼藍白陣營能盡快透過協調完成整合。

民眾黨立委張啓楷回應，他已與陳家平聯繫，感謝對方為藍白合大局所做的成全，並認為這是推動「藍白合」相當關鍵的一步，有助於加速整合進程。

此外，民眾黨秘書長周榆修先前曾表示，「藍白合」列車最快可能在今年3月啟動。隨著柯文哲正式投入嘉義市輔選，是否將為地方選情帶來更多變數，後續發展仍有待觀察。

台視新聞／陳蜀強 責任編輯／蔡尚晉

