即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨立法院黨團1月15日針對「不在籍投票法」草案召開朝野協商。不過，國民黨不分區立委許宇甄指出，現階段未能凝聚足夠社會共識，建議繼續協商，導致相關案件遭擱置。對此，民眾黨團總召黃國昌今（22）日回應，他們所進行的政策民調清楚顯示，有八成民眾支持，因此會繼續努力實踐對選民的承諾，並持續與其他政黨及委員溝通。





黃國昌稍早在立法院議場前受訪。記者提問，不在籍投票協商破局，會不會再跟國民黨做溝通？對此，黃國昌表示，精準來說應為「國內移轉投票」的不在籍投票修法草案，是民眾黨2024年總統大選期間所提出的政見，既然已對選民做出承諾，就會努力去實踐，「我們跟民進黨一天到晚在開芭樂票、成為芭樂黨，有本質上的不同」。

廣告 廣告

關於「國內移轉投票」一事，黃國昌強調，民眾黨團會持續來爭取其他政黨與委員的支持；而民眾黨之前所進行的政策民調也清楚顯示，高達八成台灣人民支持，他們去年也曾召開記者會公開向社會大眾報告。

他不諱言，在推動法案的時程上面，什麼時候適合把這個案子拿出來訴諸表決，民眾黨團會進行非常審慎的評估，因為既然要拿出來表決，就必須要確保有足夠的票數，讓這個真正實踐人民公民權、便利人民行使參政權的法案能夠通過。





原文出處：快新聞／藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持

更多民視新聞報導

就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客

卓揆叫陣辯論！黃國昌又嗆要戰賴總統 喊一條件8票全挺民進黨

陳培瑜告發黃國昌！攜密件並非偶然「消失的42秒」成關鍵

