「藍白合是不能回頭的列車！」黃揚明：最大推手是綠營的「他」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日舉行藍白主席會談後，確認了2026及2028大選的「藍白合」方向。鄭麗文也表示，希望國民黨上下都能做好心理準備。對此，媒體人黃揚明提到，綠營其實早就把藍白合在一起了，說藍白砍預算、違憲亂政等，都是民進黨把藍白合在一起，將藍白塑造成敵對勢力、敵軍。

黃揚明在節目《大新聞大爆卦》表示，民眾黨面臨前主席柯文哲的司法案件，國民黨今年也面臨死亡連署的「司法霸凌」，讓兩邊有越來越多共同點，可以在除了政策、立法面合作。

民眾黨前主席柯文哲遭檢調偵查迄今年餘。（柯承惠攝）

黃揚明：藍白合是一班不能回頭的列車，一回頭就是兩敗俱傷

談到今年兩波大罷免，黃揚明指出，今年的罷免兩軍動員合作，這個合作相對來講是小規模，雖然最後32個選區完封，但32個選區還沒到全國性的動員，那2026某種程度就是從谷底反彈回升的關鍵時間點。

黃揚明提到，雙方要討論合作的議題與方式，才會進入到深水區，這個還需要一點時間，「等於說這是一班不能回頭的列車，這台列車一回頭就是兩敗俱傷。」比如說討論到宜蘭，只要今天藍白不合，一定輸，包括新北都可能發生這樣的狀況。今天很關鍵的是至少開始啟動藍白合，而這個啟動一定會受到干擾，像是民眾黨主席黃國昌昨（18）日列貪污被告，這個叫干擾。

黃揚明透露，綠營也很清楚為什麼罷免32比0，就是藍白基層合作的聲量，或是支持者的期待非常強。而這種期待如果套用藍委葉元之的論述就叫「大局觀」，就是只要能夠讓民進黨倒台，什麼都可以，2028只要政黨輪替，什麼都可以，有很多朋友都有這樣的心情。

今年2波大罷免全數不通過，呈現32比0的完封態勢。（資料照，陳品佑攝）

黃揚明：藍白合作要談願景與價值

黃揚明指出，把討厭民進黨、討厭賴清德的情緒，轉變為相信在野的合作，這樣的能量，2026、2028在野合作的勝算就會很高，這個能量就會變成正面、能夠動員的能量。如果今天有恨意，沒辦法擴散，現在藍白兩邊合作就是要談願景、談價值，然後降低彼此爭議、負面的攻擊要壓到最低，這樣雙方合作才會呈現出正面成果。

「如果沒有賴清德，何來藍白合。」黃揚明直言，賴清德才是藍白合的最大推手，其實民進黨、賴清德才是真正讓在野黨能夠在短時間內合作的關鍵力量，所以民進黨自己要思考，是你走的什麼樣路線，讓台灣在野勢力快速能夠合作。

