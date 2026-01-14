藍白合最大公約數 以憲法為依歸

（圖／本報系資料照）

藍白合是非民進黨人的心願，藍白合不是合併而是整合，為什麼要合？合的又是什麼？若不合又會有什麼樣的結果？這些問題都是我們必須思考的；藍白若不合，顯然就盤面來說無法超越執政的民進黨；藍白合不只是共推候選人，各種政策及議題也都需要磨合，既要有政黨自主性，又不能給外界和稀泥的不良印象，更不能是政治分贓，為反對而反對。

日前針對2026新北市長選戰國民黨潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，而民眾黨主席黃國昌也參戰。國民黨先在2月14日選出黨內人選，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制，或透過民調等初選方式來共推人選。這就是藍白共推候選人，畢竟民進黨蘇巧慧虎視眈眈，藍白若不能整合，等於拱手交出全台最大票倉的新北市。

當然藍白整合並不意味藍白在各種問題的立場都必須一致，藍白依然可以保持各自的立場，只是在大方向及單一選區的選舉席次上必須共推一組機會最大、爭議越小的候選人。

眼下2026年九合一地方大選，2026年地方選戰布局自然是當務之急，藍白兩黨必須推動建立正式的合作機制以抗衡民進黨，共推縣市長人選，在特定縣市採取「合作」模式，目標是共推「最強團隊」，例如新北市、嘉義縣、高雄市、台南市等戰區都有合作的空間。

至於藍白兩黨是否透過「選舉工作小組」對接，並簽署正式政黨協議，明確載明各縣市的合作模式，還需要進一步的溝通，選戰時間在即，地方選戰的整合與提名作業的時間表擺在那裡，時間不等人。

另外在兩黨已達成「政策優先」的共識部分包括智庫對接，藍白雙方智庫已完成初步對接，整合具體的政見與政策願景。特別在共同政見上，兩黨計畫召開聯合記者會，向台灣民眾報告2026 地方選舉的共同政見。

目前藍白在立法院中已形成在野聯盟，最常展現在法案聯手，藍白雙方在修憲議題、預算審核及重大法案上維持合作默契；藍白雙方在每會期的委員會召委選舉中，通常會進行席次協調與分配，以確保在野黨的監督力道。

筆者認為特別值得重視的是，藍白合必須在國家認同及兩岸政策上更需要找出一條長治久安的中庸可行之道，以憲法為依歸，以法律為準繩，不躁進不偏激帶領台灣向前行，或許九二共識的求同存異的精神就是藍白最大的公約數。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）