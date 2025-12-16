藍白合最高境界？高虹安涉貪改判無罪 吳思瑤轟「立院幫脫罪」

即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審判7年4個月，高院二審今（16）日大逆轉，撤銷貪污罪，改判使公務人員登載不實罪6個月、得易科罰金。據了解，高院採納立法院函文，認定助理費屬立委補助性質，不構成貪污。對此，民進黨立委吳思瑤在臉書發文痛批立法干預司法，直言「立法院一紙函文讓高虹安脫罪」，諷藍白合的最高境界、司法干預「最新進化版」，並表示這樣的司法令人難以尊重。

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領助理相關處理費，一審遭判刑7年4個月，不料高等法院今日二審判決出現重大逆轉，撤銷《貪污治罪條例》有罪部分，改依《刑法》使公務人員登載不實罪判處6個月徒刑，得易科罰金。判決結果一出，立即引發政壇關注與爭議。

快新聞／嗆「立院幫脫罪」！高虹安貪污罪遭撤 吳思瑤：這樣的司法很難尊重

高虹安高等法院今日二審判決出現重大逆轉，撤銷高虹安貪污罪。（圖／民視新聞）

根據高院說明，合議庭在審理過程中，採納立法院對「立委公費助理經費性質」的函覆意見，認為該經費屬於補助立委問政所需的經費，並非公款性質，因此不構成貪污罪要件。此一認定，成為高虹安貪污罪被撤銷的關鍵理由。

對此，民進黨立委吳思瑤在臉書發文開酸，直言「厲害了，立法院！立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪。」她痛批，立法部門以函文影響司法判斷，形同公然「立法干預司法」，完全不演了。吳思瑤更直白翻譯判決邏輯指出，立法院認為助理費本來就是立委個人的，所以即使拿來私用也不算貪污，而司法機關竟照單全收。

吳思瑤直言，這反而證明高虹安確實將助理費挪為私用，只是因為立院背書「這樣沒問題」，才得以脫身。她諷刺，這正是藍白合的「最高境界」，也是立法干預司法的「最新進化版」。

最後她感嘆，自己一向尊重司法，但面對這樣的判決結果，「實在讓人很難尊重」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

