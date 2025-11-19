藍白合會晤前夕 議長張勝德搶先表態參選縣長

要聞中心／綜合報導

宜蘭縣長明年改選，藍綠白陣營全面備戰，各方人選紛紛表態。國民黨宜蘭縣議會議長張勝德17日率先懸掛20面大型競選看板，展現參選決心，更將向黨主席鄭麗文遞交議員及鄉鎮市長連署推薦書。民進黨已提名律師林國漳參選，而民眾黨前立委陳琬惠也在社群媒體表達參選意願。

林國漳（左一），張勝德（右一）、吳宗憲（左二），陳琬惠（右二）。（資料照／中時提供）

就在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將會談藍白合作前夕，張勝德搶先在街頭掛出看板，並在社群媒體向鄉親訴說參選理由。他直指宜蘭長年飽受淹水與災害「補破網」之苦，強調防災系統「不能再怕雨、不能再補洞」。面對高齡化議題，他認為長照與社區照護速度仍追不上需求；對於年輕人口外流問題，他主張宜蘭需要的是產業、薪資與發展空間，而非情感式呼喚。

廣告 廣告

張勝德表示，參選是回應鄉親期待，「宜蘭不能只靠運氣過日子，2026不只是選縣長、而是選未來10年的道路」，他願意承擔責任讓宜蘭更好。他強調，無論黨中央採取協調、初選或民調，他都完全接受，若最後非他出線，也會全力支持藍營候選人。

國民黨不分區立委吳宗憲長期關注宜蘭發展，今年2月在宜蘭設立服務處，面對參選縣長議題，他低調以「目標一致、步調不變」八字回應。此外，無黨籍代理縣長林茂盛施政穩定，也被藍營視為人選之一。

民眾黨前立委陳琬惠在臉書寫下「2026用行動改變宜蘭」，被視為參選起手式。她隨後以「陳琬惠做了什麼好事」為題，展示自己卸任立委後持續在宜蘭耕耘的成果，強調「鄉親有感」，展現參選企圖心。不過陳琬惠也表示，藍白如何合作將由兩黨主席與中央團隊決定，她則按部就班在地方推動服務、爭取認同，希望在2026年獲得更多支持。

對於張勝德爭取國民黨提名，民進黨參選人林國漳表示尊重與祝福。他強調民主應是一場良性競爭，「不攻訐、不造謠、不賄選」，希望共同打造乾淨選舉。林國漳呼籲參選者提出讓宜蘭更好的政策，交給選民決定最適合的人選，期待共創新的宜蘭經驗。

延伸閱讀

藍白黨魁明日會面 李乾龍：莫忘2024的遺憾

藍營宜蘭縣長之爭白熱化！議長張勝德掛看板表態 吳宗憲：球來就打

參選縣長起手式？陳琬惠突發正裝照：2026用行動改變宜蘭