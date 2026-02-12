藍白合有利新北市政推動！李四川承諾與黃國昌君子之爭：以民調決定誰出馬

李四川今（12日）接受廣播專訪時表示，和已經開始跑行程的民眾黨主席黃國昌會維持「君子之爭」，原則上兩人要做民調，他不會排斥。（資料照／李智為攝）

台北市副市長李四川昨日宣布將於本月底辭職，3月起投入新北市長選戰。他今（12日）接受廣播專訪時表示，和已經開始跑行程的民眾黨主席黃國昌會維持「君子之爭」，原則上兩人要做民調，他不會排斥，後續也會請益黃國昌。

李四川今說，針對往後選舉，黃國昌已說要「君子之爭」，這他都贊成，一定會和黃國昌君子之爭。他也已多次重申，若國民黨有提名他，原則上要與黃國昌做民調，決定誰出馬，這些他都不排斥，會尊重黨的安排與黃國昌的協調。

廣告 廣告

「誰勝出就代表藍白參與新北市長選舉！」李四川說，藍白合還是相當重要，畢竟施政要有多數贊成，市政推展才能順利。

李四川坦言，這部分他比較不擔心，其實黃國昌曾約他會面，但他當時還沒決定參選，也還不是國民黨提名的候選人，沒有身分談選舉。

李四川表示，但若要談市政，可以跟黃國昌談經驗，但仍會涉及選舉，因此他向黃國昌表明，等到決定後，他也會請益黃國昌。尤其黃國昌在立法院戰力很強，口才又很好，這也是他要學習的部分。



回到原文

更多鏡報報導

李四川強勢進攻新北選戰 蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

有信心成新北最好選擇！黃國昌強調不會當李四川副市長

侯友宜出手！新北市長選戰藍營順利整合 劉和然宣布支持李四川

日系車看不上眼！工程師開豪車把妹都「三觀不正」 慘賠千萬示範「最強負資產」