藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作

▲民眾黨台北市第五選區（中正、萬華）議員參選人吳怡萱。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議員應曉薇也涉案、同黨議員鍾小平告發柯文哲圖利。對此，民眾黨中正萬華區市議員參選人吳怡萱今（31）日受訪時再度狠酸，北市議員鍾小平是被排除在藍白合架構之外。

今日上午，民眾黨主席黃國昌、柯文哲、吳怡萱、松山信義區市議員參選人許甫、北市議員張志豪到北市南門市場發春聯，並接受聯訪。針對藍白合的情況，以及是否希望台北市長蔣萬安為吳怡萱站台，對此，吳怡萱表示，對於所謂「藍白合」大架構 ，現階段民眾黨跟國民黨，不管是議題或選舉上的合作，有既定的框架，相信兩個黨中央也都會妥善協議討論做整合。

廣告 廣告

吳怡萱話鋒一轉批評鍾小平說，在藍白合大架構整體合作之下，有一個人對她來說是例外，過去在京華城案過程中， 鍾小平極盡可能，用超乎道德底線方式抹黑柯文哲，柯文哲已經大氣度放下成見 ，在開庭時候願意化解，但是她們看到，開庭之後鍾小平還是沒有想要跟柯文哲誠懇道歉，所以這對她來說，這並不是結束，而是沒有辦法在藍白合架構之內，所以才會說「鍾小平在整體藍白合架構之外。」

對於是否希望蔣萬安站台，吳怡萱回應說，蔣萬安是三寶爸，她也有一個孩子剛出生，她重視親子議題，包含現在年輕家庭如何養育孩子 ，這是未來非常重視的政見跟相關政策，如果舉辦相關活動、講座，她會非常希望邀請蔣萬安來現場一起聽聽民眾的意見；她相信，蔣萬安在民眾黨沒有提名母雞（台北市長）的前提下，他應該也會想爭取民眾黨支持者支持，希望樂觀其成，倘若有其他國民黨議員有不同的意見，她也會尊重。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國造潛艦「海鯤號」潛航測試成功 林憶君：期盼交艦不再跳票

衛星廣播電視法修正三讀 黃國昌：中天能否復台看行政訴訟結果

民眾黨版國防預算條例侵犯行政權？黃國昌轟：賴清德要重修憲法課