藍白合有裂痕？吳怡萱點名鍾小平：他在合作架構之外

外界關注2026年台北市議員選舉是否「藍白合」，但在中正萬華選區，國民黨台北市議員應曉薇涉入京華城案，同黨議員鍾小平則告發民眾黨創黨主席柯文哲圖利，「藍白合」恐困難重重。民眾黨台北市議員參選人吳怡萱強調，藍白有既定的合作框架，但鍾小平是被排除在藍白合架構之外的。

吳怡萱。（圖／中天新聞）

吳怡萱今天受訪時表示，藍白合分成兩個層次，第一個層次是藍白合的大架構，現階段民眾黨和國民黨不論在議題上，甚至是選舉上的合作有既定的框架，相信兩邊的黨中央都會妥善討論如何整合，「但在這個藍白合大方向的架構之下，有一個人對我來說是例外。」

吳怡萱強調，鍾小平被排除在藍白合架構之外。（圖／中天新聞）

吳怡萱指出，過去在京華城案中，鍾小平極力抹黑柯文哲，柯文哲雖已大度放下成見，在開庭的時候也表態願意化解，但鍾小平卻沒有想要誠懇向柯文哲道歉。她認為，鍾小平沒辦法在藍白合的架構之內，「所以我才會說，鍾小平是在整體藍白合的架構之外。」

是否希望蔣萬安幫忙站台，吳怡萱表示樂觀其成。（圖／中天新聞）

對於是否希望台北市長蔣萬安幫忙站台，吳怡萱說，蔣萬安是三寶爸，而她最近也剛生了小孩，因此她十分重視親子議題，而這也會是她未來非常重視的政策領域，若有舉辦相關活動或講座，也會非常希望能邀請蔣萬安一起聽聽民眾的意見。她相信蔣萬安在民眾黨沒有提名母雞的前提下，應該也會想要爭取民眾黨支持者，所以我們樂觀其成，若其他的國民黨議員有不同的意見，我們也都尊重。

