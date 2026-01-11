藍白合有譜？蔣萬安鬆口：好政策不分顏色都能合作

台北市長蔣萬安接受訪問時，針對今年底九合一選舉備受矚目的「藍白合」議題做出回應。將競選連任的蔣萬安強調，只要是好的政策，不分顏色與黨派都能夠共同合作。他指出，自己身為「三明治世代」，深刻體會家長希望每一分錢都花在刀口上的心情，因此致力推動減輕年輕父母負擔的政策。

台北市長蔣萬安。（圖／蔣萬安臉書）

蔣萬安接受《中國時報》專訪時表示，台北市的生活物價與開銷壓力居全國之冠，他上任後便希望盡可能減輕年輕爸媽的重擔。他舉例，近期推出的公私立國中小營養午餐全面免費政策，預估能讓每個家庭每年減少上萬元支出，相信市民會非常有感，而此舉也引發許多縣市政府紛紛跟進。

針對全台新生兒數呈現雪崩式下降，蔣萬安指出，為鼓勵生育，他在民國112年上任不到一年時即推出「好孕專車」，提供孕婦從產前至產後6個月的交通支持。這項政策不僅獲得多個縣市陸續響應，叫車平台Uber也預計於今年與市府簽約，正式加入服務行列。

台北市推出營養午餐免費的政策。（圖／資料照）

蔣萬安進一步說明，今年6月將啟用「婦幼專責醫院」，並延續113年推動的「幸福住宅」計畫，提供新婚2年內或育有0至6歲子女家庭專屬社宅方案，中央也將於今年跟進推出「婚育宅」。此外，面對中央喊停「班班有鮮奶」，他於去年成功推動「生生喝鮮奶」，讓2至15歲孩童獲得穩定營養。

對於年底選戰是否會有更緊密的「藍白合」，蔣萬安以營養午餐免費政策為例，指出各縣市首長相繼推行，在台北市議會也見到民眾黨與民進黨議員表達支持。他重申，好政策不分顏色、不分黨派，大家都能一起合作，將持續推動對市民有利的施政。

