藍白合有變數？趙少康幫黃國昌站台讚「有大局觀」 酸柯文哲智商高意見多

中廣前董事長趙少康為民眾黨主席黃國昌站台。楊亞璇攝



民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（2/1）舉行競選總部開幕記者會，中廣前董事長趙少康出席，對於民眾黨前柯文哲近日對藍白合態度曖昧，趙說柯本來想法、意見比較多，「智商高嘛。」不過柯昨天也講了，整個大局講還是要合，並表示黃國昌有大局觀，到3月還有2個月，祝福黃國昌把民意衝高。

趙少康今會前受訪表示，黃國昌是他的好朋友，在大罷免的時候，反罷免有很多的合作，黃國昌也曾經到他辦公室，來跟他討論過，恩此黃國昌今天新北市長競選總部的成立大會，他一定要來，也祝福黃國昌，當然很重要的是藍白將來一定要合作。

趙少康指出，國民黨舊曆年前會決定人選，3月的時候可能要跟民眾黨來協商，到時候再決定到底是誰，不管是台北市副市長李四川還是黃國昌，「總是要最能贏對手的出來」，新北非常重要，台灣最大的直轄市，對國民黨來講、對民眾黨來講，新北是要贏的，也祝福黃國昌，因為到3月的話還有2個月，還可以拚、還可以衝，把民意衝高、把選票衝高，都是好事。

對於有國民黨支持者擔心，會像2024一樣藍白合破局，趙少康說，「我想黃國昌應該不會吧，黃主席有大局觀、有全面的這個關懷，所以我想應該不會。」

至於是否國民黨黨內的時程太慢？趙少康回應，「不是已經講說舊曆年之前應該會決定嗎？沒幾天了，大概剩下半個月而已」，自己前兩天訪問國民黨主席鄭麗文，舊曆年之前要決定，應該很快、步不會太慢。

他說，而且舊曆年前決定有好處是，到時候小雞市議員候選人可以跟著市長的這個被提名人到處去拜票比較好，否則去拜票說：「你是誰啊？我是要競爭被提名人。」有點尷尬，「我是國民黨提名的人」會比較好，事不宜遲，而且人家綠營候選人蘇巧慧都已經準備好了，不能再拖過舊曆年。

此外，柯文哲近日對藍白合態度曖昧，是否認為柯是藍白合最大的一個變數？趙少康笑稱「柯主席的態度，他本來想法比較多、意見比較多，智商高嘛。」不過柯文哲昨天也講了，整個大局講還是要合，「我覺得就好了，從大局也是這樣」。

趙少康說，不要說不同的黨，不同的人都會有不同意見，何況不同黨，所以有不同意見正常嘛，而且並不壞，看誰的意見比較好，但是整體大目標還是一致的，柯文哲應該有這樣的胸襟跟氣度才對。

對於趙少康日前表示「柯文哲怕藍白合」，趙少康今則否認稱「我沒有說他怕藍白合」，柯文哲基本上當然有自己的想法，特別從看守所出來以後，可能有很多的感觸，不管怎樣，個人事小，大局比較重要，整個國家比較重要，就是說「民進黨現在執政好不好，好就繼續做啊，不好就換人換黨啊」，民主政治就是這樣的。

