藍白合死線有共識 鄭麗文：惡意破壞將祭家規處理

黃國昌今與鄭麗文在高峰會上展開會談。（鏡報李智為）

藍白兩黨今（19日）展開「鄭黃」主席高峰會，作為2026藍白合起手式，針對雙方如何處理縣市首長提名，國民黨主席鄭麗文指出，倘若兩黨都有高度意願的優秀人選，民調將是不可或缺的決定工具之一，雙方未來將進一步研商相關細節；她也說，過程中如有惡意破壞、願賭不服輸者，相信雙方會有「家規」來處理。

鄭麗文指出，藍白對大局都有深刻體認，相信一切會以民眾、國家發展為依歸，放下小我，兩黨現已建立聯繫窗口，相關規則、民調怎麼進行，等到未來兩黨有具體提名作業，或是討論到各縣市不同狀況，才會有答案。

她並重申，民眾黨祕書長周榆修先前提出明年3月前確定整合方式，「是相當合理的時間點。」不覺得周的說法會造成壓力或限制，雙方將開始針對不同層面展開磋商，希望能順利、穩健地完成，「只要不是故意拖延，或過於倉促，相信集雙方誠意與智慧，可以順利完成提名。」

