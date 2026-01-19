即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，而民眾黨主席黃國昌也正式表態參選，目前形成「3腳督」局面，藍白能否順利整合引發關注。對此，資深媒體人邱明玉斷言，黃國昌一定會選，若選不贏也會「踩死對方」。

相較陸續拍板縣市長人選的民進黨，國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有不少學者、媒體人分析，2026恐怕會失去多個席次。事實上，當前藍營台中整合存在大問題，即便市長盧秀燕希望1月底決定人選，不過目前藍委江啟臣與楊瓊瓔協調未有共識；另有意爭取新竹縣長大位的藍委徐欣瑩，也對初選機制「7成民調、3成黨員投票」非常不滿，更要黨主席鄭麗文比照綠營全民調。

國民黨不僅面臨黨內困境，藍白合協調也持續卡關，雖黃國昌多次公開稱，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好的方式推出最強候選人；不過，鄭麗文曾喊出「新北市一定有國民黨人選」，讓外界對於2黨整合更加霧裡看花。

對此，邱明玉日前於節目《94要客訴》提到，2026選戰最大變數就是黃國昌，因為他曾表示要於新北成立黨團，更喊出新北小雞「1區1席」，尤其三重蘆洲、板橋、土城樹林三峽鶯歌3選區，不至於沒有民眾黨議員。

因此，無論國民黨最後是否讓步，邱明玉斷言「我賭黃國昌一定選」，要是他不選，議員候選人恐怕倒光光；退一萬步說，民眾黨一直以來都採取「選不贏也要把你踩死」策略，藍白是否會因為黃國昌堅持參戰敗陣，讓蘇巧慧順勢出線，值得外界關注。

原文出處：快新聞／藍白合毀了？媒體人斷言黃國昌一定選 驚曝他「踩死也不退」算盤

