藍白合民眾黨立場曝：用最大誠意、最好方式選出最強團隊

民眾黨曝藍白合立場（示意圖／中時資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午於新北新莊舉辦「鄭黃會」。（袁茵攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午於新北新莊凱悅嘉軒酒店見面。黃國昌強調，儘管兩黨是獨立不同政黨，但政黨彼此間的競爭，可以帶給國家更良性進步，且兩黨競爭絕對不應該是「零和賽局」，應共同思考為更高價值與大局如何攜手合作，給人民更好的政治與期許；而面對2026選舉，民眾黨一定會用最大的誠意、最好的方式，選出最強的團隊。

黃國昌致詞時表示，民眾黨與國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，有不同的過去與背景，也有不同的政策，但這不會成為阻礙兩個政黨為了國家與人民，以及心心念念心愛的這塊土地共同合作。

黃國昌提及，在民主政治下，政黨一定會有競爭，但不需要是惡言相向競爭，更不需要你死我活的競爭，「政黨彼此之間的競爭，可以帶給這個國家更良性的進步。」但最重要的事情是，在當前台灣處於內外交迫的關鍵時間上，為了要回應主流民意、捍衛台灣國家安全，為讓下一代真正可以看到未來，兩黨競爭絕對不應該是「零和賽局」，應共同思考為了更高價值與大局如何攜手合作，給這塊土地生活的人民更好的政治與期許。

黃國昌指出，今年4月22日當台灣面臨美國高關稅壓迫時，他跟國民黨前主席朱立倫一起坐下來，討論如何透過跨黨派合作、共同集結民間社會力量，在執政黨擺爛不作為時，在野黨彼此智庫可以對接，並提出美國高關稅的民間版衝擊影響評估報告。

黃國昌也說，自己印象深刻的是，民主產生的政府竟對在野黨立委發起無差別大罷免，當時他跟人民承諾，民眾黨一定會站在第一線並肩作戰，捍衛台灣民主，且民眾黨也說到做到，計較的不是個別政黨得失，而是看重台灣民主及民主憲政。

黃國昌稱，非常感動的是，在台灣民主關鍵時刻，他於台大法律系的學姊鄭麗文當時未有任何黨公職，但跳出來籌組「在野大聯盟」，讓社會看見為了共同價值，有可能不僅超越黨派，甚至可以跨越台灣不同階層，很多不是藍或白的人一起站出來；然而大罷免32比0的結果，原以為可讓民進黨政府學會謙卑與傾聽民意、檢討與反省認錯，結果卻看到賴政府繼續用司法追殺政治競爭者，用「黨檢媒三位一體」迫害人權。

而黃國昌也提到與國民黨的國會法案合作，已有非常良好的基礎，彼此有意見不合的時候，但也會透過溝通與討論，不會阻礙共同推動福國利民法案動力。

最後，黃國昌說，在繼續往前邁進過程中，民眾黨一定會用政策、願景、理念 繼續邁進，就像剛剛送給鄭麗文的堅若磐石水泥，在堅固基礎上，進一步構築未來合作的藍圖，「同時在此基礎上，面對2026選舉，民眾黨一定會用最大的誠意、最好的方式，選出最強的團隊。」相信台灣人民跟每個縣市都值得用最強團隊帶給每個地方最好的地方治理，讓人民過最好的生活。

