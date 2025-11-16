藍白合溝通進度曝光！黃國昌：預計下週與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今（16）日表示，與國民黨新任黨主席鄭麗文的會面預計於下週正式舉行，雙方黨務主管昨天已先行碰面溝通場地與時間等細節，且會以「全程公開」方式進行。
黃國昌說，鄭麗文主席當選後，民眾黨與國民黨中央一直保持密切聯繫，待會談地點與時間安排等細節敲定後會向外界報告。
針對外界關注，下週與鄭麗文會面時是否會談到2026年縣市首長、議員選舉合作及「最強候選人」產生方式等議題，黃國昌指出，兩個政黨彼此之間的合作，初衷都是希望讓台灣變得更好、讓台灣人過更好的生活。他說，「一開始的時候，可能比較重要的事情是，雙方對於在地方治理上面，我們共同的願景、共同的想法，以及推動的改革的政策，先從政策與願景著手。」
在選舉合作方面，黃國昌表示，民眾黨一直保持最大的誠意與善意，但兩黨各自有提名與徵召的作業流程，若要進一步談到選舉層面的合作，雙方都須具備相當的耐心、誠意與善意；若雙方都能維持這樣的態度，整體時程也有機會順利推進。
最後，黃國昌也提到，「當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突的時候，那我們要展現什麼樣具體的作為，來真正的團結臺灣。」
責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
「鄭黃會」即將登場！黃國昌透露：預計本週三與鄭麗文會面
藍白主席會面在即！ 沈伯洋：黃國昌盼藉合作延續選戰布局
AIT揭谷立言與鄭麗文會談內容 強調應和平處理兩岸分歧
其他人也在看
快訊》藍白主席會談下週登場 黃國昌證實：下週將與鄭麗文會面
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上台後，外界關注未來「藍白合」走向，而日前戰鬥藍召集人趙少康搶先一步與民眾黨主席黃國昌會面，引發各界遐想。對此，黃國昌今（16）日受訪時證實，將於下週與鄭麗文正式會面，並且以全程公開方式舉行，相關細節會再進一步對外報吿。 民眾黨今日於基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。 黃國昌指出，從鄭麗文當選國民黨主席之後，一直跟國民黨中央有密切保持聯繫，兩黨的主席會面在下週就會正式舉行。雙方的黨務主管在昨天已經會面，具體溝通場地、時間細節，很快會對外公布。方式是全程公開，讓大家知道國民黨、民眾黨未來在聯合治理、兩黨的合作想法，以及前景的方向。 他接著說，兩個政黨彼此合作初衷都是讓台灣變更好，讓台灣人過更好生活。因此，雙方一開始對於地方治理的願景、推動改革政策，先從願景、政策著手，在選舉合作上，民眾黨保持最大誠意、善意，兩黨都有各自提名徵召作業，進一步談選舉合作，都需要相當的耐心與誠意。 黃國昌認為，雙方都保持同樣態度，時程可以順利推進。他指出，當民進黨不斷撕裂人民衝突時，怎麼樣展現具體作為團結台灣。 他也強調，過去這新頭殼 ・ 1 天前
白營民調怎麼看 劉和然、綠委異口同聲「都是參考」
民眾黨主席黃國昌先前稱民眾黨內2026新北市長民調指出，他若對上民進黨提名人選蘇巧慧會贏，對此蘇巧慧今（16）日回應人選還沒有就定位，「不管數字的高低我都當成參考」，國民黨熱門人選之一劉和然則稱「民調都是參考，尊重所有民眾的建議」。中時新聞網 ・ 23 小時前
「鄭黃會」來了！黃國昌：下週與鄭麗文會面 全程公開
國民黨主席鄭麗文昨在民眾黨北市議員張志豪父親的公祭與民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同場，鄭麗文透露與民眾黨主席黃國昌很快就會見面。黃國昌今（11/16）表示，與鄭麗文的會面下週就會正式舉行，相信很快會跟向大家報告，基本上會全程公開。太報 ・ 1 天前
鄭昌會有譜！ 鄭麗文8個字親曝「藍白合」重要進度
鄭昌會有譜！ 鄭麗文8個字親曝「藍白合」重要進度EBC東森新聞 ・ 1 天前
聯合政府初試啼聲 黃國昌、鄭麗文 下周會面
(記者黃啟明台北報導)民眾黨主席黃國昌今（16）日前往基隆出席聯合政府系列論壇，會前受訪時證實，將在下週與國民黨主席鄭麗文會面，雙方正在溝通場地、時間與具體細節，很快就會向大家報告，「基本上會全程公開...自立晚報 ・ 10 小時前
因打拳結緣！大師兄徹底心死 轟館長為維持人設「反咬我恐嚇」
李慶元今（11/15）表示，跟館長因打拳而結識，公司內外任何疑難雜症都是他去操作協調，如今館長說他恐嚇，讓他感到心寒。手上還有一些資料與證據，會陸續上傳，捍衛自己與其他成員的名譽。太報 ・ 1 天前
簽專任契約「繞過房仲」偷賣地 基隆男下場慘了
簽專任契約「繞過房仲」偷賣地 基隆男下場慘了EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調
（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）颱風鳳凰來襲造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工；蘇澳鎮長李明哲今天說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是設計重調加上原物料飆漲，讓案子須重新調整。中央社 ・ 22 小時前
全程公開！ 黃國昌曝下周正式與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今天（16日）表示，跟國民黨主席鄭麗文的會面下周正式舉行，雙方黨務主管已經溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。 黃國昌今天出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實中廣新聞網 ・ 1 天前
確定了！下周會面鄭麗文 黃國昌強調：全程公開
國民黨主席鄭麗文昨（15）日說，很快就會和民眾黨見面，民眾黨主席黃國昌今（16）日也表示，從鄭麗文當選以後，就和國民黨中央很多好朋友有很多聯繫，和鄭麗文的會面下禮拜就會正式舉行，昨天雙方黨務主管已經會面，基本上方式會全程公開，讓大家知道未來民眾黨跟國民黨未來在整個聯合治理以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上面彼此的想法，以及未來前進的一些方向。黃國昌也說，兩個政......風傳媒 ・ 23 小時前
敲定下周見鄭麗文談藍白合 昌：全程公開
國民黨主席鄭麗文透露，已經和民眾黨的幕僚接洽，很快雙方就會見面談藍白合，民眾黨主席黃國昌證實，時間已經敲定，就在下周，但是否討論到初選民調方式，黃國昌說，暫時還沒必要進入細節。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
「鄭黃會」公開透明？媒體人戳：合演藍白還沒有破局的假象，一齣戲
媒體報導，民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會面。黃國昌今（16）日指出，會面在下個禮拜正式舉行，雙方黨務主管昨日已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。資深媒體人王家俊撰文分析，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台灣人會買單嗎？國防預算飆破9千億 最新民調跌破眼鏡
台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，聚焦「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，創下歷史新高。面對這樣的支出規模，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭爆料人設崩壞 董念台嗆不是個咖：這個貨色全毀了
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元爆料，涉性騷擾事件及疑似收中國「紅錢」等事件，導致人設崩壞。自稱「黑道狀元」的董念台今（16）日po文表示，過去就知道館長不是一個咖，並提到現在「館長這個貨色全毀了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長遭爆料金錢糾紛與性醜聞 黃國昌：「我們外人」不適合評論
經營健身房事業的網紅館長（陳之漢）近日爭議不斷，昔日員工直播爆料「館長」有金錢糾紛和性醜聞。媒體今天（16日）針對此事詢問民眾黨主席黃國昌看法，他表示，館長多年前的私事拉到檯面上，「我們外人」真的不太適合做評論，一切就以館長的說明為主。民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌在論自由時報 ・ 21 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前