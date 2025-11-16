藍白合溝通進度曝光！黃國昌：預計下週與鄭麗文會面

民眾黨主席黃國昌今（16）日表示，與國民黨新任黨主席鄭麗文的會面預計於下週正式舉行，雙方黨務主管昨天已先行碰面溝通場地與時間等細節，且會以「全程公開」方式進行。

黃國昌說，鄭麗文主席當選後，民眾黨與國民黨中央一直保持密切聯繫，待會談地點與時間安排等細節敲定後會向外界報告。

針對外界關注，下週與鄭麗文會面時是否會談到2026年縣市首長、議員選舉合作及「最強候選人」產生方式等議題，黃國昌指出，兩個政黨彼此之間的合作，初衷都是希望讓台灣變得更好、讓台灣人過更好的生活。他說，「一開始的時候，可能比較重要的事情是，雙方對於在地方治理上面，我們共同的願景、共同的想法，以及推動的改革的政策，先從政策與願景著手。」

在選舉合作方面，黃國昌表示，民眾黨一直保持最大的誠意與善意，但兩黨各自有提名與徵召的作業流程，若要進一步談到選舉層面的合作，雙方都須具備相當的耐心、誠意與善意；若雙方都能維持這樣的態度，整體時程也有機會順利推進。

最後，黃國昌也提到，「當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突的時候，那我們要展現什麼樣具體的作為，來真正的團結臺灣。」

責任編輯／周瑾逸

