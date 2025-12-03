即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨昨（2）日召開選決會，拍板徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，並將於今（3）日送交中央委員會報請通過，同時召開記者會正式公布。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，民眾黨與國民黨是否合作，尊重他們後續的協商機制。





民眾黨昨日發布採訪通知宣布，今日下午2時30分將召開「開用行動改變宜蘭！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」，除正式提名陳琬惠參選宜蘭縣長外，也允諾未來會持續和國民黨主席鄭麗文溝通，秉持最大誠意與善意，最終共推「最強候選人」。

廣告 廣告

關於民眾黨徵召陳琬惠參選，林國漳表示，只要有心想建設、讓宜蘭更好的任何人要選縣長，他們都非常歡迎；民進黨無從判斷藍白合是否破局，畢竟這是其他政黨內部的事情，至於他們是否要合作，這也都尊重國民黨、民眾黨後續的協商機制。

記者追問，藍白若皆推人選是否對您比較有利？對此，林國漳則指出，他從來不會這麼想，不管怎麼樣就是會一步一腳印，好好做好自己的角色，一定要爭取到宜蘭縣絕大多數人民的支持，這是他們的目標，因此藍白會不會合，都不是他們所考慮的點。

相較於民進黨已於10月22日首波提名時，由黨主席賴清德親自宣布宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長外，國民黨已表態競選的則有宜蘭縣議長張勝德，以及尚未正式宣布、不分區立委責任區為宜蘭的藍委吳宗憲，白營部分則確定徵召陳琬惠。





原文出處：快新聞／藍白合率先破局？白徵召陳琬惠選宜蘭 林國漳回應了

更多民視新聞報導

香港大火／稱「只派1輛消防車」遭炎上！八炯道歉了

國台辦跟進挺國民黨修《國籍法》！強調「1事」被網罵翻

美國霸氣挺台！川普簽新法案「解除台美交往限制」 總統府發聲了

