藍白合生變？柯文哲轟蔣萬安背後原因 陳柏惟預言民眾黨下個衝突點：黃國昌想退、柯文哲逼選到底

民眾黨主席柯文哲近期同時開砲國民黨台北市長蔣萬安與民進黨總統賴清德，甚至質疑「國民黨不要把自己實力估太高」，引發藍白合作是否生變的討論。對此，前立委陳柏惟（3Q）在政論節目《新聞面對面》上深度解析柯文哲政治性格，直言「柯文哲他的政治經驗上從來就沒有告訴他他的成功是來自於跟別人合作」，並預言柯文哲與黃國昌的「下一個衝突點」將出現在2026新北市長選戰。

柯文哲為何同時砲打藍綠？藍白合生變？

主持人謝震武提問，柯文哲批評賴清德「很正常」，但同時點名蔣萬安、批評藍營，「大家不是要藍白合嗎？藍白合你這樣講成這個樣子到底為什麼？」

陳柏惟分析，柯文哲認為2014年台北市長選舉的成功是「他成功利用了民進黨」，而非來自合作。他說：「柯文哲他認為如果不是我，你要派誰選？所以是我成功不是你成功。」

陳柏惟以自己為例對比，「像我跟民進黨合作，那我的想法就是大概七成八成的選票是來自於民進黨基層，那我錦上添花。到柯文哲他可能就會想法完全不一樣，都是我的票啊，不是我你選不上去。」

因此，陳柏惟認為柯文哲看待國民黨的態度是，「對他來講國民黨也不過就是2014年的民進黨而已。」

「柔性政黨」隨時可翻臉

對於柯文哲不擔心得罪國民黨，陳柏惟解釋這源自民眾黨的「柔性政黨」定位。他說，「這個柔性政黨是什麼意思？我隨時可以跟昨天翻臉啊。」

陳柏惟分析，「我今天罵民進黨，民進黨還有人跟我偷來暗去，那我當然就是知道說我這樣子罵還是會有一點點人會理我嘛。罵國民黨也是一樣啊，你秦慧珠凌濤甚至是鍾小平罵我又怎麼樣。你未來你黨主席要不要跟我合作，你六都市長要不要跟我合作，要不要談？」

他形容這種策略是「慢性中毒、病毒蔓延一樣」，「因為他話放下去之後，比如說我今天罵蔣萬安，蔣萬安說不定派詹為元來跟我講啊。有講有機會嘛，反正我本來成本就是零。」

柯黃政治風格南轅北轍

談到民眾黨內部，陳柏惟指出柯文哲與黃國昌最大差異在於對「結局」的態度。「黃國昌會把結局講在前面的人，那柯文哲是從不講結局的人，所以他們兩個的路線是不一樣的。」

他說明，黃國昌早在去年當選立委前後就明確表態「我要選新北市長」，但「柯文哲這個人的特色是你跟他聊，聊了半天聊了兩個小時之後，你還是不知道他要幹嘛。」

陳柏惟以柯文哲過去對同婚、死刑等議題的多重表態為例，形容其政治手法是「以問答問、模擬兩可、大規模包牌」。

預言新北市長選戰成決裂點

陳柏惟預測柯黃矛盾將在2026新北市長選戰爆發。他分析，黃國昌想的是「長袖善舞」，「我不排除跟藍白整合民調，然後出線的話一定全力衝刺，那如果失敗的話全力輔選嘛。」

但這不符合柯文哲對「紀律」的要求。陳柏惟說，「柯文哲是一個絕對威權的皇上嘛」，「對柯文哲來講，你黃國昌選到底，才有新北市黨團的機會，才有母雞帶小雞嘛。」

他甚至模擬柯文哲可能對黃國昌說，「我上一次藍白分之後，我有沒有選到底？我是不是第三名？我不怕丟臉你怕丟臉？你還要民眾黨還要混嗎？」

黃國昌抽腿將重創民眾黨？

陳柏惟強調，六都需要亮點選區，「如果黃國昌留在新北，對民眾黨絕對是亮點選區，這無關我們藍綠白的立場。」

但他也點出風險，「如果黃國昌抽腿，柯文哲又沒選。那我們要期待民眾黨支持者要跟隨誰？去嘉義吃完噴水火雞肉飯之後陪那個張啟楷繞圓環，還是去宜蘭冬山河跟陳琬惠在那邊玩親子公園玩水。那不是民眾黨支持者想要看到的畫面。」

陳柏惟總結，「我在猜他們下一個衝突點會在這裡。就是黃國昌會想要找一個漂亮的退場方式，但是對民眾黨真正好的發展應該是黃國昌打到底。」